貪玩AI遊戲精準投放

在AI人工智能的全面挑戰下，不少企業都必須要調整市場策略，迎合產業從「數字營銷」走向「AI智能體」的範式轉移。早前公佈2025亮麗業績的貪玩(9890)便已做出了一個精彩耀目的示範，預期未來在AI賦能下，前景更具爆發力。
貪玩以遊戲營銷起家，是業內公認的頂級遊戲營銷專家。多年來，該公司打造出不少膾炙人口的遊戲，如傳奇、熱血江湖、奇跡等經典遊戲IP。近年，貪玩更銳意打造海外市場，且已做出佳績。2025年，貪玩的營收達約41.58億元(人民幣，下同)，而境外業務營收已達8.33億元，同比顯著增長33.6%；佔總營業收入比率由2024的11.1%上升8.9個百分點至20.0%。
據公司業績公告披露，貪玩通過整合「全球發行+本地文化適配」雙引擎，全方位聯動海外KOL培育與社區深度合作。截至2025年12月31日，貪玩在東南亞、中國港澳台、日韓、歐美等多個國際市場成功發行並運營11個不同語言版本的超過30款多語言遊戲，並有多款遊戲產品獲得了頭部榜單的亮眼成績，如《原始傳奇》《熱血合擊》《全民江湖》《神兵奇跡》等多款產品均登頂全球多地 iOS、Google Play 等應用商店暢銷榜單，品牌國際影響力與市場認可度持續提升。2026年，貪玩更計劃推出多款重點產品包括「鬥羅大陸」開放世界題材《鬥羅大陸：誅邪傳說》、「熱血江湖」IP 系列國內大作《熱血江湖：覺醒》，以及「傳奇」大型 MMORPG 遊戲《王者傳奇 2》《藍月屠龍》，同時佈局「金庸武俠」IP 系列《新射雕之華山論劍》《笑傲江湖：群俠傳》等，以及《時空獵人・覺醒》《夢境勇士》等全新作品，多品類、多IP 的產品佈局有望進一步打開業績增長空間。
受惠於具有較高營業利潤率的境外遊戲發行業務產生的收益增加，結合AI技術在遊戲發行運營中的應用以及投放模型算法優化，帶來了銷售及分銷開支的下降，叠加該公司持有的其他上市公司股份公允價值收益顯著增加，貪玩2025淨利潤突破15億元，較2024同期的4,400萬元實現迅猛增長，在行業存量競爭背景下交出亮眼成績單。
通過日AI多模態大模型的應用，貪玩無論在營銷投放、成本控制及渠道運用上的效益均大大提升，這不但大大增強降本提績的作用，還助力其把精力調整配置到App遊戲上，為未來持續擴大海外市場份額奠定堅實基石。
另外，貪玩已深度融合 Seedance 2.0 等前沿大模型，大幅提升自研遊戲能力和效率。隨著AI大模型深度學習持續，開發出更多迎合市場需求的遊戲，貪玩的遊戲出海潛在價值遠未反映。值得留意。