貪玩AI遊戲精準投放

在AI人工智能的全面挑戰下，不少企業都必須要調整市場策略，迎合產業從「數字營銷」走向「AI智能體」的範式轉移。早前公佈2025亮麗業績的貪玩(9890)便已做出了一個精彩耀目的示範，預期未來在AI賦能下，前景更具爆發力。

貪玩以遊戲營銷起家，是業內公認的頂級遊戲營銷專家。多年來，該公司打造出不少膾炙人口的遊戲，如傳奇、熱血江湖、奇跡等經典遊戲IP。近年，貪玩更銳意打造海外市場，且已做出佳績。2025年，貪玩的營收達約41.58億元(人民幣，下同)，而境外業務營收已達8.33億元，同比顯著增長33.6%；佔總營業收入比率由2024的11.1%上升8.9個百分點至20.0%。