中國平安：盈利修復進行中 估值重評可期

中國平安保險(2318)為綜合金融服務集團，核心業務包括壽險及健康險、財產保險、銀行、資產管理及科技業務。2025年壽險新業務價值369億元，其中代理人渠道貢獻約74%，銀保渠道佔25%；財險保費收入3,432億元，車險與非車險佔比約67%與33%；資產管理仍錄虧損但大幅收窄。集團亮點在於新業務價值按年增近三成、財險綜合成本率降至96.8%、OPAT重回雙位數增長及高股息策略。短期受惠銀保放量與成本改善，中期受惠CSM回升及ROE提升，長期受惠寡頭化格局、AI賦能及高淨值客戶滲透率提升。

集團核心商業模式為「一個客戶、多個帳戶、多種產品、一站式服務」，透過交叉銷售及科技賦能提升客戶黏性及價值。2025年末，集團個人客戶數達2.51億人，較年初增長3.5%；持有集團內3類及以上產品的客戶留存率高達99%，5年以上老客戶客均合同數為新客戶的1.7倍，內部獲客成本較外部低35%至45%。 內地保險行業正處於由調整期邁向復甦期的過渡階段。壽險業務方面，2025年新業務價值普遍錄得雙位數增長，主要受惠於存款搬家趨勢、多渠道策略及銀保渠道快速擴張，但產品結構轉向分紅型及儲蓄型產品，令利潤率略受壓力。部分報告指出，若撇除利率變動影響，合約服務邊際(CSM)已呈改善跡象，並預期2026年有望恢復正增長，顯示壽險盈利周期逐步回暖。而財產保險方面，行業整體成本控制改善，綜合成本率普遍下降，車險業務受益於費用優化及承保質量提升，而自然災害損失下降亦對盈利構成支持。然而，市場仍存在價格競爭及承保利潤波動風險。

資產管理及投資端方面，行業仍受股市波動及利率環境影響，但多家券商認為物業相關風險已進入後期階段，減值壓力較前期緩和。部分公司透過提升權益資產及高股息資產配置，以提高長期投資回報。 從中長線部署角度而言，中國平安正迎來多項具體催化因素。首先，集團積極拓展醫養生態圈，布局居家養老及康養社區，強化「保險＋醫療＋養老」一體化模式，有助提升客戶黏性及終身價值，同時帶動保障型及高價值產品銷售，為新業務價值提供持續增長動力。其次，AI科技加快落地應用，透過大模型優化銷售流程、核保效率及客戶服務體驗，進一步提升代理人產能及交叉銷售成功率，達到降本增效效果。在行業競爭加劇及集中度提升的趨勢下，科技優勢有助鞏固其龍頭地位。

至於集團的派息方面，集團2025年每股派息2.70元人民幣，全年派息總額約488.91億元人民幣，並已連續14年增加，反映現金流穩健及盈利質素改善。穩定增長的派息政策為股價提供下行支持。現時估值仍處於歷史偏低水平，若盈利持續修復，估值有望迎來重估。另外，銀保渠道增長強勁，加上綜合金融平台推動交叉銷售深化，有助擴大客戶基礎及提升規模效應。多項因素同步發酵，料可支持未來盈利及股價表現。 現時共有16位分析師對中國平女有進行調研的覆蓋，目標價格範圍由72港元至100港元之間，至於目標價的中位數則為83港元，以昨日收市價61.5港元計算，仍然有大約34%的潛在上望空間。至於現價計算的歷史市盈率為7.5倍，較同業的11.8倍為低。中國平安之股價自2025年1月及4月兩次跌至40港元水平後見底回升，並在股價突破20天線後，形成一浪高於一浪走勢，股價持續反彈至今年1月30日高位74.7港元後，才作出較明顯的回調，股價在失守20天線後，反覆跌返3月20日低位見61.35港元後，開始見底，在股價成功收復20天線後，開始形成見底走勢，只要股價未有再跌返該低位57.00港元的話，相信股價有機會繼續反彈，並會以1月底時高位74.70港元作為反彈目標，投資者可以在60港元為入市水平。

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