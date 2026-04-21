產端初脫通縮困 需端仍待復甦風

內地生產物價指數在3月擺脫逾3年通縮陰霾回復正增長。筆者去年9月曾撰文指，內地「反內卷」政策核心是針對宏觀經濟供過於求，透過約束無序競爭、改善產能結構，為物價帶來支撐。其後消費及生產物價通脹均一如預期改善。值得留意是，生產物價擺脫通縮速度略快於預期，短期推升物價最大推手是能源價格急升。

從數據看，生產價格指數由2月按年下跌0.9%，到3月急轉為升0.5%，當中能源價格上升是關鍵因素。其中石油與天然氣開採行業的產出價格在3月升5.2%，一改1月及2月逾一成跌幅的走勢。按月比較更升15.8%。考慮到石油及天然氣是石化產品、塑膠、肥料等多個工業重要原材料，預計基礎能源價格上漲影響會在未來數月沿上遊行業逐步顯現。事實上，歷史經驗亦可作為佐證——過去10年，內地生產價格通脹與油價的相關係數高達0.8，反映油價一旦上行，生產價格通脹通常難以獨善其身。