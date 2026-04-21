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財經
出版：2026-Apr-21 04:00
更新：2026-Apr-21 04:00
基金智慧: 李栩

外賣大戰的下半場

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外賣大戰的下半場

外賣大戰的下半場

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去年2月京東集團(9618)進軍外賣市場，阿里巴巴(9988)、京東與美團(3690)3家平台競爭加劇，「百億補貼」成中國本地消費市場關鍵詞。然而，隨監管部門明確表態，激烈價格戰已轉變。

財務數據已反映價格戰代價。阿里中國電商業務EBITA利潤率按年下滑；京東外賣業務全年經營虧損率達-94.6%；美團雖然收入上升，但騎手福利及用戶補貼相關的銷售及營銷開支增83.3%，反映整體訂單增長遠未能填補成本。

另外，股價走勢反映兩關鍵拐點。美團去年第二季經營溢利下跌98%，股價翌日急挫12.6%。轉機於今年3月，國家市監總局轉發《外賣大戰該結束了》一文後，美團股價單日急升13.9%，投資者以真金白銀表態，確認價格戰緩和將會成為估值修復的核心催化劑。

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最後，各平台在即時零售賽道差異化定位將決定下半場勝負。阿里優勢在跨平台協同效應，千問AI模型成本地生活新入口，今年2月「30億大免單」透過AI助手點單換奶茶免單，9小時內錄逾千萬訂單。京東憑實體門店及完善物流服務，深度綁定電器即時配送。美團護城河來自運力規模，逾1,600萬騎手遍布全國。

總括而言，在「反內卷」主線下，外賣價格競爭有望趨理性，若今年外賣大戰緩和，將有助推動企業盈利修復，並支撐股價復甦。

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