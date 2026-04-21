去年2月京東集團(9618)進軍外賣市場，阿里巴巴(9988)、京東與美團(3690)3家平台競爭加劇，「百億補貼」成中國本地消費市場關鍵詞。然而，隨監管部門明確表態，激烈價格戰已轉變。

財務數據已反映價格戰代價。阿里中國電商業務EBITA利潤率按年下滑；京東外賣業務全年經營虧損率達-94.6%；美團雖然收入上升，但騎手福利及用戶補貼相關的銷售及營銷開支增83.3%，反映整體訂單增長遠未能填補成本。

另外，股價走勢反映兩關鍵拐點。美團去年第二季經營溢利下跌98%，股價翌日急挫12.6%。轉機於今年3月，國家市監總局轉發《外賣大戰該結束了》一文後，美團股價單日急升13.9%，投資者以真金白銀表態，確認價格戰緩和將會成為估值修復的核心催化劑。