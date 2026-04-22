曦智－AI光算力龍頭股，前途無限

曦智科技(1879)是一家專注於光電混合算力的技術公司，利用「光」的技術來解決傳統「電」芯片在AI時代遇到的傳輸慢、能耗高兩大瓶頸。它目前的兩大核心業務：
1)光互連(主要收入來源)：用光信號連接GPU，解決數據「傳不動」的問題。其方案能將GPU間傳輸延遲降低90%以上，顯著提升大模型訓練效率。
2)光計算(第二增長曲線)：直接在光域進行計算，解決算力「不夠用」的問題。其PACE系列加速卡在特定算法下可比高端GPU快數百倍，且功耗極低。
曦智科技核心優勢在於兩大核心業務具壓倒性的市場地位：目前在中國獨立Scale-up光互連市場中，曦智科技以88.3%的市佔率排名第一，兼且是全球唯一能提供端到端一體化解決方案的供應商。
公司技術團隊源於麻省理工學院，擁有超410項專利。產品已實際適配DeepSeek、Kimi等主流大模型，並完成數千卡規模部署。目前，曦智科技擁有三大自研底層核心技術包括：光子矩陣計算(oMAC)，一種全新的顛覆性計算原理；片上光網絡(oNOC)，一種實現高效芯粒互連的技術及片間光網絡(oNET)，一種光學scale-out/scale-up互連解決方案，並與全球領先 GPU 廠商及服務器製造商開展超過15項設計導入合作，具備強大的技術壁壘與生態系統優勢。
曦智是港股目前唯一的純光電算力標的第一股。而市場共識是在AI算力功耗逼近物理極限的當下，「光」取代「電」是必然趨勢，曦智科技剛好卡住了這個關鍵賽道並得壓倒性的市場地位：在中國獨立Scale-up光互連市場，它是唯一能提供端到端大規模方案的供應商。客戶一旦用上它的方案，替換成本極高。
上市前股東包括騰訊控股(700)，基石投資者包括阿里巴巴(9988)、新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫、貝萊德等20家頂級機構，合計認購約2.1億美元。
據目前估計，集團以驚人的市場增速並預計以接近100%的年復合增長率擴張，從2025年的57億元暴增至2030年的1,805億元。公司營收也驗證了這點，2025年同比增長76.7% 至1.06億元。故此，建議投資者可考慮認購。若果上市後不高於30%招股價，可考慮買入作中線部署，跌破招股價止蝕。
香港股票分析師協會副主席(沒有持有相關股份，客戶持有相關股份)