曦智－AI光算力龍頭股，前途無限

曦智科技是港股目前唯一的純光電算力標的第一股。

曦智科技(1879)是一家專注於光電混合算力的技術公司，利用「光」的技術來解決傳統「電」芯片在AI時代遇到的傳輸慢、能耗高兩大瓶頸。它目前的兩大核心業務：

1)光互連(主要收入來源)：用光信號連接GPU，解決數據「傳不動」的問題。其方案能將GPU間傳輸延遲降低90%以上，顯著提升大模型訓練效率。

2)光計算(第二增長曲線)：直接在光域進行計算，解決算力「不夠用」的問題。其PACE系列加速卡在特定算法下可比高端GPU快數百倍，且功耗極低。

曦智科技核心優勢在於兩大核心業務具壓倒性的市場地位：目前在中國獨立Scale-up光互連市場中，曦智科技以88.3%的市佔率排名第一，兼且是全球唯一能提供端到端一體化解決方案的供應商。