太興業績亮麗 股息高吸引穩健型投資者

在近期港股餐飲板塊整體表現分化、內地品牌南下競爭加劇的背景下，太興集團(6811)憑藉最新出爐的全年業績成為市場關注焦點。2025財年，公司交出一份頗為亮眼的「成績單」，展現出在逆境中的修復能力與經營韌性。 根據公司發布的2025年全年業績及此前的盈利預告，太興在過去一個財年實現強勁的業績反彈。數據顯示，公司股東應佔溢利大幅增長72.3%至1.08億元。這一增長主要得益於核心品牌在港澳地區經營溢利率的提升，以及中國內地業務整合策略逐步見效。

從財務指標看，公司的盈利能力正在回歸正軌。截至最新財報，太興的市盈率約為9.71倍，股息率卻高達7.87厘，這種「低估值、高股息」的特徵對部分穩健型投資者具有吸引力。 深入分析太興的運營策略可以發現，其業績修復並非單純依賴市場環境回暖，而是內部戰略調整的結果。 首先，在單一品牌難以覆蓋全部客群的行業共識下，太興採取極具攻擊性的擴張策略。集團副主席陳淑芳透露，公司計劃在2026年第四季再推出兩個新品牌，分別主打中西合璧及東南亞特色菜，主攻年輕客群及更高的消費定價(人均逾100元)。更值得關注的是其「集中布局」戰術，在部分核心商場如九龍灣德福廣場，單一場地內開設多達8個品牌門店。這種做法不僅能形成聚集效應，更能在與業主談判租金時形成規模優勢。

面對香港高昂的人工與租金成本，太興正通過技術手段解決行業痛點。公司推行「人機合一」，引入自動化設備標準化烹飪流程，既保證了食品質素的穩定，也減輕了對資深廚師的依賴。這一策略成效直接體現在財報數據上，去年使用權資產攤銷、租賃及相關開支佔收益比率降至14.8%，按年下降了0.5個百分點。 為應對港人外遊及內地遊客消費習慣改變，太興主動與抖音、小紅書及大眾點評等內地社交平台合作。透過上架優惠套餐及網紅種草，集團旨在直接觸達來港旅客，以彌補本地市場因節假日外流導致的消費空缺。

面對內地餐飲及茶飲品牌大舉進軍香港市場的競爭態勢，太興管理層表現出謹慎的態度。管理層認為，許多內地品牌來港更多是出於品牌出海戰略的「試水溫」，未必能在香港高昂的成本結構下實現長期盈利。 在內地業務方面，太興並未盲目擴張，而是採取「整合」策略。通過關閉部分表現欠佳的門店及優化選址，內地業務的虧損情況得到遏制，逐步向盈利方向邁進。 總體而言，太興集團正從一家傳統的「燒味連鎖店」轉型為一個多品牌、科技驅動的餐飲平台。目前來看，該策略具備可行性，一方面，高股息率為股價提供了安全邊際；另一方面，新品牌的孵化若能成功，將打開新的增長曲線。值得投資者關注。