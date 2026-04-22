微創醫療：海外53%高增長、GloMatrix爆發與股價技術買點

微創醫療(853)為中國高端醫療器械平台型企業，業務涵蓋心血管介入、骨科、心律管理與結構性心臟病、大動脈及外周血管、神經介入、心臟瓣膜及手術機器人等八大板塊，產品進入全球逾2萬家醫院。2025年收入約11億美元，其中心血管收入約1.82億美元，為核心盈利來源並維持逾20%利潤率；GloMatrix海外平台收入1.64億美元並佔比提升至約15%，管理層預期2026年升至約25%；海外收入佔比約53%。集團亮點在於海外高速增長、手術機器人倍增、資產處置及降本增效推動扭虧與現金流轉正。短期受惠債務壓力緩解與費用率下降，中期受惠集采出清、國產替代及海外擴張，長期則受惠研發轉市場驅動、全球化平台深化及機器人等業務。

集團所屬的行業屬於結構性成長型賽道，全球醫療器械市場持續擴容，受人口老齡化、慢性病患病率提升及醫療需求增加帶動，長期需求具剛性特徵。從細分領域看，心血管、骨科等高值耗材市場規模基數大，而手術機器人等高端設備處於快速滲透期，屬成長初期至加速期階段。中國市場方面，集采政策曾對價格及毛利率造成短期壓力，但隨著中標格局穩定及產品結構優化，行業逐步進入「以量補價」與國產替代加速的階段，龍頭企業更可以憑著規模及產品線的優勢具有更佳的韌性。

在冠脈支架等細分市場，龍頭企業中標量佔比較高，具備技術積累及渠道覆蓋能力的公司優勢突出。而海外市場競爭以跨國醫療器械巨頭為主，對產品差異化、臨床數據及品牌影響力要求較高，因此具全球專利布局及本地化商業平台的企業更具競爭力。同時，手術機器人及創新器械賽道仍處於技術迭代與市場教育階段，競爭焦點在於研發實力與商業化能力。而隨著產品逐步商業化及費用管控加強，銷售、管理及研發費用率呈下降或優化趨勢，毛利率則因產品結構改善及海外高毛利業務佔比提升而回升。

市場現時共有7位分析師對微創醫療有進行調研的覆蓋，目標價範圍由10元至18元，至於目標價的中位數為14.9元，按現價計算，股價的潛在上升空間仍然有65%，至於以12個財務模型計算的合理估值，則有11.8元，較現價仍然有26%的上升空間。雖然集團仍然未能在短期內錄得較強的盈利增長。不過，按分析師所給予的目標價上升空間，明顯較同業的44%平均升幅為高。

微創醫療2025年全年收入達11.05億美元，按年增長約6.0%。集團在內地市場收入佔比約47%，主要來自心血管介入器械及骨科產品，受益於醫院覆蓋超過20,000家，但受集中帶量採購及DRG政策價格壓力影響，部分板塊銷售增速放緩；海外市場收入則升至53%(5.84億美元，同比增長15%)，其中「GloMatrix全球商業化平台」貢獻1.639億美元，按年激增78.8%並實現盈虧平衡。產品銷售狀況方面，心血管介入仍為最大板塊，內地支架及球囊銷售穩健；骨科及心律管理板塊各佔約22%及21%，海外MRI兼容起搏器放量明顯；高增長引擎則為手術機器人及結構性心臟病，海外銷售分別同比大增286.6%及255.0%，帶動多元化產品組合在歐洲、北美、亞洲及南美快速滲透。目前集團銷售呈現內地穩健、海外高速擴張的雙引擎格局，全球化策略成效顯著。