專注產銷「通波仔」醫療器械企業業聚醫療(6929)總部設於香港，但產品覆蓋全球70多個國家和地區，有超過九成收入來自非中國地區，而且高度分散不同地區。參考2025年財務資料，公司營業額錄1.8億美元，按年增近10%。其中美國市場在下半年出貨量加速，帶動美國收入增長約37%；亞太區及EMEA分別錄15.7%及19.6%增長，表現同樣出色。扣除開支後，25年核心利潤約3,483萬美元，增長約20%。以現價計，核心利潤市盈率約12倍，比市場上的醫療設備股估值有折讓。

財務狀況方面，公司持現金近2.28億美元，沒有有息銀行貸款，財政穩健。考慮到市值約33億元，單手頭現金已佔公司市值一半，非常有吸引力。另外，公司經營業務現金流連續多年保持正數，即使未來或須加大資本開支擴充業務，相信也不會帶來財政壓力。