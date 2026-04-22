關於香港首個五年規劃的構思

國家「十五五規劃」提出香港須鞏固、提升、建設10個中心、兩個樞紐、1個生態圈、1個都會區和1個高地，一言蔽之未來任重道遠。由行政長官李家超主導的首個香港五年規劃已有時間表，並預計今年年底前發表正式文件。單從經濟金融範疇考量，香港要鞏固金融中心地位、發展創科，強化金融基建軟實力，用好香港作為全球最大離岸人民幣中心地位，推動資本循環，擴大綠色金融，發揮乘數效應同時，亦需要有效執行良好的監管制度，尤其金融創新：如資產代幣化，做好作為聯通內地與國際的橋樑角色。

針對香港未來5年的經濟與金融發展，以下建議著重結構調整與長遠韌性，避免依賴短期刺激措施： 一、強化離岸人民幣市場生態系統：擴大人民幣計價商品與服務範圍，如推動大宗商品貿易、航運運費結算使用人民幣，並建立專屬的流動性池。同時發展人民幣衍生工具以對沖匯率風險，吸引國際投資者長期持有人民幣資產。 二、設立「戰略產業引導基金」：由政府主導，聯合社會資本，聚焦高端製造、綠色航運燃料及數位貿易認證技術。 三、打造「跨境數據特區」：在落馬洲河套區試行獨立數據治理規則，允許企業在符合隱私運算前提下，跨境流通非敏感數據。

四、重構金融監理沙盒為「場景驅動」模式：以往沙盒以產品為中心，未來應轉向「問題導向」，如針對中小企業供應鏈融資痛點，開放銀行、支付公司、會計師事務所共同測試平台。 五、發展「經濟韌性儀表板」編制即時複合指標，監測三風險：(1)外部傳導；(2)產業集中度；(3)金融基礎設施依存度，依據儀表板數據動態調整外匯基金資產配置及行業培訓資源投放。 六、推動「專業服務NFT代幣化」：將法律、審計、合規諮詢等流程標準化為不可替代代幣NFT，供中小企業按需要購買。

以上建議須配合修訂稅務，關鍵在於打破「金融獨大」思維，透過制度創新將專業、數據與人力資本轉化可持續經濟緩衝層。