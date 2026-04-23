數位化與出海雙輪驅動 人瑞人才實現歷史性扭虧

人瑞人才通過成立「瑞華智策」，公司正推行「諮詢+技術+外包」的一體化解決方案，旨在從成本節約的供應商升級為客戶戰略層面的價值夥伴。

3月底人力資源服務商人瑞人才(6919)發布了截至2025年12月31日的全年業績報告。這份「成績單」不僅展示了營收規模的穩健擴張，更標誌著公司完成了從傳統靈活用工龍頭向數位化與全球化人力資源服務商的關鍵蛻變。

財報顯示，2025年人瑞人才實現總收入約55.6億元(人民幣，下同)，按年增長22.8%。盈利能力的改善是本財報最大的亮點之一：公司全年實現歸母淨利潤約8,760萬元，相較上年同期的大幅虧損，成功實現扭虧為盈；經調整淨利潤達1.01億元，增長15.4%。