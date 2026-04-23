數位化與出海雙輪驅動 人瑞人才實現歷史性扭虧

3月底人力資源服務商人瑞人才(6919)發布了截至2025年12月31日的全年業績報告。這份「成績單」不僅展示了營收規模的穩健擴張，更標誌著公司完成了從傳統靈活用工龍頭向數位化與全球化人力資源服務商的關鍵蛻變。
財報顯示，2025年人瑞人才實現總收入約55.6億元(人民幣，下同)，按年增長22.8%。盈利能力的改善是本財報最大的亮點之一：公司全年實現歸母淨利潤約8,760萬元，相較上年同期的大幅虧損，成功實現扭虧為盈；經調整淨利潤達1.01億元，增長15.4%。
去年人瑞人才經營活動現金流淨額較上年改善超過57%，實現了歷史性由負轉正(剔除出售子公司影響)。這得益於管理層將回款管理提升至戰略高度，貿易應收款項周轉天數從上一年的96天大幅縮短至79天，資金使用效率顯著提升。
業務結構方面，人瑞人才長期培育的數位技術與雲服務業務正式從「第二曲線」躍升為集團第一大利潤支柱。
資料顯示，該板塊2025年收入高達16.59億元，增長38.3%；實現毛利1.88億元，貢獻了集團總毛利的46.1%。這一轉變具有戰略意義，標誌著人瑞人才擺脫了單純依賴人頭的低附加值模式，轉向技術驅動的高附加值服務。在AI浪潮的推動下，其AI相關技術人才在崗人數同比增長超過105%。
值得關注的是，其客戶行業分布正從單一走向多元。雖然互聯網曾是基本盤，但通信行業客戶佔比已躍升至26%，汽車製造領域佔比達到16.1%，顯示出其在新能源汽車與高端製造領域的成功。期內，公司國際業務實現收入約7,680萬元，增長291.8%。截至報告期末，公司已在全球24個國家和地區設立子公司，不僅覆蓋東南亞，更在2026年初向日本、德國、美國等核心市場挺進。管理層預計，2026年及2027年海外業務增速將至少保持倍數級別，海外市場較高的毛利率也將為提升整體盈利水準打開空間。
展望未來，人瑞人才並未止步於現有成績。通過成立「瑞華智策」，公司正推行「諮詢+技術+外包」的一體化解決方案，旨在從成本節約的供應商升級為客戶戰略層面的價值夥伴。依託AI技術優化「萬碼優才」平台的精准匹配，以及全球化的縱深布局，人瑞人才正試圖在中國企業出海與數位化轉型的浪潮中，寫下屬於自己的全球化服務故事。