PC龍頭轉型AI：聯想集團有望打開盈利新周期？

聯想集團(992)主要從事個人電腦、平板及智能手機業務，並積極發展以AI為核心的雲端及數據中心相關產品。公司於2026年第一季全球PC市佔率達25.2%，中國年初至今PC市佔率約33%，平板約4%，智能手機不足1%，顯示PC為核心收入來源。集團亮點在於商用PC比重較高、具7至8個月記憶體庫存優勢，以及混合式AI戰略布局，包括AI PC與AI推理伺服器合作。短期受惠於關稅與記憶體漲價預期帶動提前拉貨及Windows 10升級需求，中期受惠AI產品創新與盈利能力改善，長期則受惠營收衝刺千億美元及淨利率提升至5%以上目標。

全球PC行業正處於復甦初段，但同時面臨成本壓力上升的階段。2026年第一季全球PC出貨量同比增長2.5%，較此前預期為佳，顯示行業需求短期受到零部件漲價預期、Windows 10升級需求及新品推出所帶動。然而，摩根士丹利指出，記憶體行業正處於「超級周期」，供應偏緊推高價格，PC廠商已開始提價，相關成本壓力預計將於2026年下半年逐步反映，或對終端需求及硬件利潤率構成壓力。競爭方面，AI PC成為新一輪產品升級重點，行業競爭或因AI功能普及而加劇，同時企業級市場及商用需求成為較具韌性的細分領域。整體而言，行業短期受提前拉貨支撐，中期面臨成本與需求平衡考驗，長期則取決於AI應用滲透及產品結構優化帶來的盈利改善。

聯想集團於全球PC市場持續擴大份額，增速高於行業平均水平，商用PC佔比較高，並持有7至8個月記憶體庫存，較同業具優勢，因此，現時市面上其他競爭對手所面對的缺記憶體問題暫時不會對聯想集團帶來即時的影響。集團在AI PC產品布局領先，並拓展AI雲端及推理伺服器業務，有助優化產品結構與提升利潤率。

公司於2026年第一季全球PC出貨量達1,650萬部，按年增長約8.6%至9%，全球市佔率升至25.2%，穩居第一；中國年初至今市佔率約33%，增速高於行業平均，顯示其產品組合及全球布局具持續擴張能力。在行業溫和復甦階段，公司不單受惠於規模效應，亦憑藉企業客戶推動Windows 11升級，以及關稅與記憶體價格上升預期帶動的提前拉貨，令上半年出貨表現優於預期，為收入增長提供階段性動力。同時，公司持有約7至8個月記憶體庫存，較同業約3個月為高，在記憶體處於超級周期及價格上升期間具成本緩衝優勢，有助穩定毛利率表現。長遠而言，集團積極推進混合式AI戰略，推出AI PC並與合作夥伴發展AI推理伺服器，拓展數據中心業務，並訂下2025/26財年營收突破5,600億元人民幣、兩年後衝刺1,000億美元及中長期淨利率提升至5%以上的目標，為盈利能力改善提供清晰方向。