美以伊僵局持續與油價的「百元」博弈

隨著美以伊衝突進入第八周，這場曾被認為可能迅速結束的戰爭，已演變為一場關乎全球能源命脈的深度博弈。截至4月23日，雖然美伊雙方在形式上延長了停火，但霍爾木茲海峽的封鎖與反封鎖戲碼仍在持續，國際油價在每桶100美元的關口劇烈震盪。 目前的局勢呈現出「政冷經熱」的複雜特徵。原定於4月22日在巴基斯坦舉行的美伊第二輪談判因伊朗拒絕出席而擱淺。儘管美國總統特朗普宣布延長停火期限，甚至一度傳出可能給予3至5天的談判窗口，但白宮隨後否認設定了最後期限，強調談判節奏由總統決定。

伊朗方面的立場極為強硬，明確表示只要美國的海上封鎖不解除，就不會重新開放霍爾木茲海峽。伊朗革命衛隊不僅在事實上通過布雷和巡邏切斷了這一全球石油運輸要道，甚至在停火期間扣押了試圖通過的船隻，並宣布開始收取「海峽通行費」。而美軍不僅維持封鎖，還在亞洲海域攔截了多艘伊朗油輪，試圖徹底掐斷德黑蘭的金融生命線。 與此同時，以色列的態度為局勢增添了不確定性。以方對美伊談判持高度警惕，更新了針對伊朗能源設施的打擊清單，並劃出「紅線」。以色列高層認為伊朗在拖延時間，並已做好隨時重啟軍事行動的準備。

這種「停火不停手」的詭異狀態，讓原油市場緊繃的神經無法鬆弛。4月22日，布蘭特期貨價格一度突破每桶101美元，紐約原油也站穩89美元上方。 市場目前交易的核心邏輯已不再是單純的「戰爭溢價」，而是「現金流枯竭與庫存消耗」。 高盛分析指出，雖然停火降低了能源設施被直接摧毀的尾部風險，但由於霍爾木茲海峽實質關閉及港口封鎖，每天約2,000萬桶的石油流動受阻。全球庫存正在被快速消耗，這種「慢性失血」比短暫的暴漲更危險。 土耳其總統埃爾多安指出，這場戰爭正在「削弱歐洲」。能源危機通過「物流—化工—消費」鏈條傳導，歐盟每天損失約5億歐元。高昂的天然氣和電力價格迫使企業減產，居民生活成本大幅上升。

當前油價呈現高位震盪，只要封鎖持續，布倫特原油年內將維持在80至100美元區間；但若談判破裂導致戰火重燃，油價可能瞬間沖高至170美元。 對於全球經濟而言，這場危機已不僅是地緣政治問題，而是一場深刻的滯脹威脅。美國汽油價格一個月內飆漲35%，而英國通脹率已跳漲至3.3%。這場「誰是贏家」的博弈，正讓全世界的消費者買單。