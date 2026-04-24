外媒引述消息透露，怡和正與長和洽談，擬出價收購百佳並與惠康合併。一時之間，接誠哥貨、等競委會做嘢、市民肉隨砧板上等等，娛樂性十足，經濟邏輯卻欠奉。首先，實體零售市場持續萎縮，華潤退場是一種理性市場回應，公司整合縮小規模是另一種理性市場回應，這亦是怡和擬出價收購百佳的做法。真正有趣的經濟問題，亦是一般的財經KOL不懂問的問題，我認為是這場將可能發生的合併，為甚麼不是港資的百佳買英資的惠康？先聽聽美資的Grok怎樣分析：

「這不是『誰更強誰買誰』，而是長和想『出貨』百佳(非核心、低利潤)，怡和想『收貨』來救自己的超市業務(合併求規模、對抗新競爭)。 目前只是傳聞，雙方仍在談判，估值、架構和監管審批(競爭事務委員會)仍有變數，但方向已很清晰——『惠康買百佳』符合雙方各自的長期利益。」

錯上加錯！為甚麼怡和不想「出貨」？長和又不想「收貨」？只要價錢適合，夠高的話誰也願意「出貨」，夠低的話誰也願意「收貨」。但價錢要雙方同意，交易卻才能成事。另一方面，人工智能亦被「等競委會做嘢」的輿論誤導了，香港競爭法的合併守則只適用於涉及《電訊條例》(第106章)下「傳送者牌照」持有人的合併，超市及其他行業的公司合併競委會是無權過問的。監管審批沒有變數，這卻不是本地競爭條例的漏洞。