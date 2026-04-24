中東戰事曾令韓國股市出現大幅下跌，但近日已接近修復所有失地。KOSPI指數4月多次創下歷史新高，年初至今累計升幅超已過52%，是環球主要指數中最高。過去一年更升154.12%，氣氛極度熾熱。由於韓國指數企業盈利預期顯著增長，KOSPI預測市盈率仍只有約7.5倍，低於歷史平均，仍具吸引力，而外資大行看法亦樂觀，高盛最近將12月指數的預測上調至8,000點，主要基於半導體產業盈利很可能大幅增長220%。

韓股近年可說受三星電子與SK海力士兩權重股帶動。三星電子今年第一季收入按年增長68%，營業利潤增長更是誇張的8倍，創下紀錄。SK海力士第一季收入增長198%，營業利潤增405%同創新高。兩公司受惠AI強勁需求，記憶體價格及出貨量大升，可以說是晶片及記憶體超級牛市直推升在韓股表現。要注意韓股高度集中IT硬體領域，周期性強，一旦AI需求放緩或供應增加，股價可能快速回落。