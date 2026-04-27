由鮑威爾過度沃什 市場關注儲局降息步伐

上周五美國司法部正式撤銷對美聯儲主席鮑威爾的刑事調查。這也直接為特朗普提名的美聯儲主席人選凱文·沃什(Kevin Warsh)掃清了障礙。 現任美聯儲主席鮑威爾的任期將於5月15日到期，本星期將是鮑威爾最後一次以主席身份領導FOMC會議。聯邦基金期貨交易員預計年底前降息的概率從23%躍升至38%。 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮·皮羅(Jeanine Pirro)在社交平台X上宣布，已決定終止對鮑威爾展開的刑事調查。也就在周三，皮羅還表示將繼續推進調查。 不過，由於一名聯邦法官此前裁定其動機「極其單薄且缺乏實據」，並撤銷了司法部向聯儲發出的陪審團傳票，這項涉及聯儲總部數十億美元翻修工程的刑事調查實際上已陷入停滯。

今年1月，美國司法部啟動了對鮑威爾的刑事調查，特朗普曾多次公開批評其未能更快下調利率，並指控其在美國聯儲局總部翻修項目中存在管理不當甚至不當行為。 儘管華盛頓一名聯邦檢察官上月已向法院表示未發現犯罪證據，但調查仍在繼續推進，並得到特朗普支持。而調查啟動以來爭議都在持續。鮑威爾曾明確表示調查帶有政治動機，而檢方發出的傳票一度令白宮措手不及，也對沃什的提名前景造成衝擊。 在上個月，一名聯邦法官已駁回司法部相關傳票，皮羅當時表示將提出上訴。這一調查還引發外界擔憂，認為特朗普政府可能試圖削弱美聯儲獨立性，從而為政治干預利率政策鋪路。

特朗普親自挑選的沃什被普遍視為將在上任後着力推動降息。不過在美國參議院銀行委員會聽證會上，對於是否會遵從特朗普的意願大幅降息以及如何縮表，沃什卻採取了模糊表態。 沃什闡述了他改革美聯儲的主張，例如替換美聯儲用於預測通脹的模型，減少對外溝通的頻率，逐步縮減其高達6.7萬億美元的資產負債表等。但特朗普也重申，如果由沃什領導的美聯儲未能實現降息，他會感到失望。 儘管沃什沒有直接表態支持降息，但他的表述已經在一定程度上反映出其偏向於降低利率的傾向。沃什的政策主張是逆全球化浪潮下「美國優先」戰略在貨幣領域的延伸，這一轉變意味着美元流動性持續氾濫的敘事將面臨修正，單純依賴流動性驅動、受益於「美元超發」的資產或將承受壓力。

沃什的政策主張對市場影響中性，資產定價的短期矛盾依然在中東衝突導致的滯脹交易反覆。就美聯儲政策本身而言，需要關注參議院後續對沃什提名的表決情況；另外沃什上任後的聯儲與市場溝通機制安排；而公開市場操作工具的開發和使用，一定程度上能夠反映縮表開始時點的安排。