比亞迪業績公布將至 兩手部署

比亞迪(1211)將公布本年度首季業績。績前大行普遍看淡比亞迪業績，有大行考慮到智能駕駛研發投入增加以及營運開支上的增加，甚至下調對於比亞迪2026年及2027年的淨利潤預測。另一邊廂，比亞迪於近日北京汽車展上展示其新款SUV，新款SUV憑藉其快速充電以及時尚設計而受到高度關注，上市僅一天獲得3萬輛汽車訂單，集團提到短期內固定成本或有所增加，但新車的訂單情況樂觀，出口目標有望大大提升。

比亞迪周一股價有所上升，如投資者希望部署比亞迪業績及後市股價走勢，看好可留意行使價138.89元，26年9月到期，有效槓桿約6.6倍的比迪認購；及收回價88元，行使價86.6元，26年10月到期，有效槓桿約5.3倍的比迪牛證。如投資者看淡比亞迪，可留意行使價84.95元，26年11月到期，有效槓桿約4.5倍的比迪認沽；及收回價116.5元，行使價117.9元，28年12月到期，有效槓桿約9.8倍的比迪熊證。