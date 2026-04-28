技術壁壘深厚商業化落地加速 邁威生物值得積極布局

邁威生物是內地領先的創新製藥企業。(網上圖片)

邁威生物是內地領先的創新製藥企業，構建了從藥物發現、臨床開發、生產到商業化銷售的端到端全產業鏈體系。該公司現有4款商業化產品、10款候選藥物梯隊，其中1款處於NDA階段、8款進入臨床階段、1款推進至臨床前階段，產品覆蓋腫瘤、自身免疫、眼科、骨科等高潛力治療領域，層次清晰的產品矩陣為該公司構築長期增長基本盤，持續打開業績兌現空間。

近期港股生物醫藥板塊迎來持續強反彈，恒生創新藥指數漲幅可觀，板塊整體活躍度大幅提升，資金配置熱度持續升溫。今日登陸港交所(388)上市的邁威生物(2493)作為兼具全產業鏈實力、ADC核心技術壁壘與全球化商業化潛力的行業優質標的，值得積極關注。

財務方面，邁威生物2025年業績快速增長，實現營業收入6.63億元人民幣，同比大幅增加231.62%，其中藥品銷售收入穩步提升，收入達2.5億元人民幣，增長72.71%，商業化落地能力顯著，成長潛力凸顯。

商業化層面，2025年邁威生物核心產品君邁康®、邁粒生®和邁衛健®相繼在印度尼西亞、巴基斯坦獲批上市。自2022年起，該公司加速全球化布局，成功進入巴西、印尼、沙特及「一帶一路」沿線新興市場，海外收入貢獻穩步提升，商業化邊界持續擴張。

同時，邁威生物國際化布局持續深化，2023年1月，該公司與Disc就9MW3011簽署獨家許可協議，有權獲得最高4.125億美元的首付款、里程碑付款及特許權使用費；2025年6月，與Calico就9MW3811達成獨家許可合作，有權獲得近6億美元的首付款、里程碑付款及特許權使用費；2025年10月，與Kalexo Bio就新型雙靶點siRNA候選藥物簽署獨家許可協議，總金額10億美金，多筆重磅合作持續落地，顯著增厚該公司現金流與長期業績彈性。