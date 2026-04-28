天數智芯上望500元

2026年4月24日內地頂級大模型DeepSeek-V4正式發布，憑藉萬億參數架構與超強編程能力備受全球關注。模型除原生适配英偉達晶片，亦兼容包括天數智芯在內的8家國產AI晶片，打破海外算力壟斷，帶動國產算力生態爆發。本港上市的天數智芯(9903)為內地首家通用GPU量產企業，依託全棧自研技術與「雲-邊-端」布局，成為本次模型生態的核心算力支柱。

公司2015年成立，專注高端通用GPU晶片與超級算力系統，核心團隊擁有國際晶片巨頭研發經驗，技術積澱深厚。旗下「天垓、智鎧、彤央」三大產品矩陣，覆蓋大模型訓練、雲邊推理、終端智能場景，實現GPU全鏈路自研，是國內稀缺的通用GPU核心技術企業。