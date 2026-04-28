天數智芯上望500元

2026年4月24日內地頂級大模型DeepSeek-V4正式發布，憑藉萬億參數架構與超強編程能力備受全球關注。模型除原生适配英偉達晶片，亦兼容包括天數智芯在內的8家國產AI晶片，打破海外算力壟斷，帶動國產算力生態爆發。本港上市的天數智芯(9903)為內地首家通用GPU量產企業，依託全棧自研技術與「雲-邊-端」布局，成為本次模型生態的核心算力支柱。
公司2015年成立，專注高端通用GPU晶片與超級算力系統，核心團隊擁有國際晶片巨頭研發經驗，技術積澱深厚。旗下「天垓、智鎧、彤央」三大產品矩陣，覆蓋大模型訓練、雲邊推理、終端智能場景，實現GPU全鏈路自研，是國內稀缺的通用GPU核心技術企業。
本次DeepSeek-V4适配中，公司智鎧推理晶片可高效兼容主流版本模型，憑藉專家並行方案實現算力1.5-1.7倍加速，具低延遲、高吞吐的優勢。公司產品高度匹配AI產業鏈需求，2025年天垓訓練晶片、智鎧推理晶片收入錄得大幅增長，端側晶片補全產業佈局，成長動力充足。
商業化層面，公司擁有數百家行業客戶、千餘個落地項目，業務覆蓋互聯網、金融、醫療、科研等主流領域，場景落地成熟。2025年整體營收10.34億元，同比增長91.6%，通用GPU業務佔近九成，是國產算力高增速核心標的。
DeepSeek-V4落地為國產AI重要里程碑，充分驗證天數智芯的技術實力，公司深度受益國產替代紅利。股份年初1月8日以144.6元上市，昨日更升至500元新高，累計升幅可觀，出現調整亦屬正常。後市具備上行潛力，叠加基本面優異、市場貨源歸邊利好因素下，可於410元小注買入，目標500元，跌破370元止蝕。
香港股票分析師協會理事 連敬涵
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