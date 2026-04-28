煤價回穩加上資產注入 神華進入盈利修復期

中國神華(1088)為中國最大煤炭生產商之一，屬一體化煤電能源企業，主要從事煤炭開採與銷售、燃煤發電、鐵路及港口運輸及煤化工業務。按毛利貢獻計，煤炭業務佔約60%，電力約18%–19%，鐵路約22%，煤化工佔比極低。集團亮點在於煤電路港一體化經營，具成本控制能力及穩定現金流，並維持約77%派息比率及穩健資產負債表。短期受惠煤價回升及電廠補庫需求，中期受惠資產注入帶動產能與發電量大增，長期則受惠能源安全政策支持及一體化優勢提升盈利與分紅能力。

市場普遍認為煤炭行業仍處於價格回落後的調整階段。2025年煤價按年下跌約一成至一成二，拖累煤炭毛利按年下降兩成以上，行業盈利較高位回落，但屬於價格循環正常波動，而非需求急劇萎縮。2026年初煤價仍偏軟，不過部分報告指出自2月起因進口供應收緊及電廠為夏季高峰補庫，煤價已有回升跡象，短期行業景氣有改善空間。競爭方面，行業受政策及安全、環保監管影響較大，供給端存在行政調控特徵。大型央企憑規模、資源儲量及一體化運輸網絡具明顯優勢，中小型煤企在成本及運輸能力上相對較弱。報告亦提到，政府對產量及安全檢查的管控，可能在特定時期限制供應，對龍頭企業相對有利。

至於營運成本方面，中國神華的2025年自產煤單位成本大致持平或微降，但2026年普遍指引單位成本將上升約4%，主要反映人工、工程及安全環保要求增加。不過一體化模式可部分對沖成本波動，電力及運輸板塊則因度電成本下降或運量穩定而維持盈利韌性。整體而言，行業屬典型周期性資源行業，但龍頭企業透過規模及一體化優勢，在價格下行周期中仍能保持較強現金流及派息能力。 集團2025年淨利潤為542億元人民幣，按年下跌約9%至13%，主要受煤價按年下跌約10%拖累。全年派息2.01元人民幣，派息比率約77%，高於往年水平。經營現金流約751億元人民幣，雖按年下跌，但資產負債表仍相對穩健，2025年底淨負債率僅約3%。進入2026年第一季，淨利潤按年下跌約11%，但單位生產成本下降約14%，顯示成本控制有效。不過因資產收購，短期借款明顯上升，淨負債率升至約14%。

中國神華的大戶投資者持續加注下，頭十大證券商在中央結算系統中的持股比率已由3月10日時只有95.4%進一步增加至4月24日的96.1%，雖然持股比率增加了0.7個百份點，不過對於作為藍籌股的中國神華而言，己是非常重大的持股改變，由於首十大證券商的客戶通常有更多的資源及資訊，作為評估股價的未來走勢，當他們持續增加股份的持股比率，相信是反映大戶投資者看好中國神華前景的憑證。市場現時有9位分析師對中國神華有進行調研，預期2026年及2027年的全年收入分別可以達到3,143億元人民幣及3,190億元人民幣，兩年的增長率分別為9.9%及1.5%。至於每股盈利分別為2.92元及2.96元人民幣，遠期市盈率分別為14.0倍及13.8倍，與同業的歷史市盈率相同。按目標價中位數48.6元計算，現價已與目標價相若。

不過，由於市場仍然看好業務前景，因此，預期股價可以在短期內向上突破目標位。投資者可以在47元水平買入，預期股價可以在升破目標價48.6元後，能進一步升上52元水平。只要股價能企穩在保歷加通道底部46.4元以上，暫時毋須沽出止蝕。 資深證券分析師 (非證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。