十六世紀末期，英國紡織品仍是由人手每針每線縫製。有位劍橋大學畢業的牧師威廉，眼見母親及姊妹在昏暗燈光下工作時，忽發其想︰若果好幾支針來回穿線，不就可大幅提升生產效率？結果用了5年時間，威廉設計出第一部織襪機。他興奮地去倫敦求見女皇伊利莎白一世，向她展示其發明的好處，並要求授予專利。然而，女皇拒絕了他的請求，並表示︰這項發明會搶走了紡織工人的生計，讓他們淪為乞丐！引發潛在政治動盪的危機，乃女皇最擔憂之事。

5百年過去，由初代織襪機、蒸汽紡織、到電氣化生產線，紡織業已不知經歷過多次科技變革。每次革新，下至勞動階層、上至原有利益者及當權者，必然憂慮新技術帶來對自身的衝擊，繼而進行抗議或打壓。但從歷史所見，上述舉動皆無法煞停年輪的轉動。

繼科網發展後，人工智能(AI)是近代影響力最大的一次「創造性破壞」。各行各業的既定運作模式受到挑戰，先驅者正探索出大幅提高效率及成本效益的新事物，長遠改善整體人類的生活素質。

無限憧憬容易誘發過度性投資，缺乏創造性，甚至巧立名目的集資概念及初創公司數字開始暴增。不論私募投資或公開市場，AI版塊開始出現千禧年代科網泡沫類似的怪現象，於本月中宣布轉行開發人工智能的鞋類品牌Allbirds，就是例子之一。市場預料OpenAI將於今年末上市，無論成功與否，大有機會成為版塊估值高峰的時間點。