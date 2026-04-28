4月環球股市大幅反彈 未來如何部署

隨美伊暫停火，環球股市4月初起反彈。「美股七雄」指數4月至今升幅達兩成，帶動標指及納指創新高。市場對AI投資周期信心較強，中東局勢升溫以來暫未見科技投資受影響。同時，亞洲亦受惠環球AI硬件需求及出口數據向好，日台韓股均見突破。股市部署應同時把握AI增長機遇並加入實體資產抗通脹。筆者認為具較高准入門檻板塊(如半導體、光纖通訊設備、數據中心等)將續受捧。留意未來油價大機會維持高位，勢將對環球通脹帶來壓力，所以投資應納入傳統基建、原材料、能源、新能源及公用事業等「實體」抗通脹板塊，以提高未來通脹升溫下的防守性。

中長線看，筆者料地緣政治與科技創新將令各地增長差異更明顯。美國除受惠科技上行周期，其能源供應相對自給自足，在原油運輸受阻下更具韌性。歐洲因與科技周期相關度較低，且依賴進口能源供應及旅遊收入，面對地緣風險時經濟將更受影響。亞洲受惠科技投資增長的程度正持續提升，但亦須留意貿易關稅與能源供應等風險。中國內地方面，原油儲備較高、貿易夥伴已更趨多元，股市相對較不受外部因素左右；對投資者而言，筆者認為亞洲配置應保持分散，避免過度集中單一市場。

以上為個人意見，不應視為推介任何產品，投資涉風險，產品價格可升可跌，應詳閱風險披露再作投資決定。