曦智科技成全球AI光算力第一股 銅退光進的時代來臨

隨著模型愈做愈大，訓練一個大型AI模型需要數以千計的GPU同時協作，而這些GPU之間靠「銅線」互相傳遞資料，速度有限、耗電巨大、延遲偏高。當叢集規模愈大，銅線的物理極限就愈明顯。因此一場變革正悄悄地發生，就是用「光」取代「銅」，業界人士稱之為「銅退光進」。 而剛上市的曦智科技(1879)正是押注這場變革、並率先在全球範圍內實現光電混合算力大規模部署的公司。公司首日高開880元，較發行價(183.2元)升380.3%，一手賺10,452元，市值突破809億元，成全球首隻AI矽光晶片股。

是次IPO公開發售錄得超5,700倍超額認購，並吸引了阿里巴巴(9988)、中國移動(941)、聯想、GIC、UBS、BlackRock等20名來自全球的明星基石投資者參投，合計認購約2.1億美元，以發售價183.2元計，佔發行股份的65.06%。近七成的高比例鎖定發行股份，顯示出長線資金對其商業化能力與技術護城河的強烈信心。聯席保薦人為中金公司與國泰海通。 曦智科技是內地唯一一間專注於光電混合算力領域的獨角獸公司，依託片上光網路(oNOC)、片間光網路(oNET)和光子矩陣計算(oMAC)三大核心技術，打造光互連和光計算兩大產品系列，為的正是試圖解決人工智慧時代算力緊缺問題。

提到曦智科技的兩大業務，大家可能對二者感到陌生。光互連，解決的是GPU叢集「內部溝通」的問題——傳統電信號的傳輸速度和延遲，在千卡級叢集下已成制約訓練效率的關鍵瓶頸。曦智科技光互連方案在顯著降低能耗的同時，實現較傳統電互連數倍的帶寬提升，大幅度縮減傳輸延遲並突破電互連之瓶頸。 光計算則是把AI計算引擎本身替換成光學版本，以光子矩陣直接執行深度學習演算法。 產品方案如何，最終還是需要市場數據佐證。公司近年財務數據展示了光電混合賽道快速商業化的縮影。公司營收由2023年的3,800萬元，增長至2024年的6,020萬元，再到2025年的1.06億元，3年複合增長率達66.9%。其中，光互連業務是主要收入支柱，2025年Scale-up產品實現銷售收入7,558萬元；光計算業務仍在起步階段，但已展現出強勁的增長勢頭，2025年收入同比增長67.7%，爆發潛力可見一斑。據招股書，曦智科技的光計算晶片累計出貨量排名全球第一，而全球大多數競品仍停留在研發或試驗階段，以此來看，友商商業化程度遠不及公司。

曦智科技盈利能力正在持續改善，對比來看，公司運營虧損佔收入的比例從2023年的939%大幅收窄至2025年的472%，研發開支佔比也從731%降至450%，研發效率已取得顯著提升。公司的毛利從2023年的2,300萬元增長至2025年的4,100萬元，毛利規模穩步提升，正逐步從「燒錢研發期」過渡到「商業化放量期」。 曦智科技作為中國唯一實現大規模商業化的獨立Scale-up光互連解決方案供應商，其技術路線在中國市場幾乎沒有對等的獨立競爭者。另一值得留意的是，有別於聚焦單一晶片或標準模組的傳統業者，曦智科技選擇以更高維度的系統視角切入，面向AI算力基建提供端到端整體方案。畢竟，單點規格領先只是起點，真正決勝環節在於方案能否與現有架構平滑整合、支撐規模彈性擴展，並具備可複製的大規模交付能力。

在此護城河之上，曦智科技更深層的成長動能來自對前沿技術趨勢的戰略卡位。放眼下一階段AI叢集演化，共封裝光學(CPO)因能大幅壓降功耗與提升互連密度，已成高算力基建不可或缺的關鍵拼圖。招股書亦有提到，公司明確聚焦光學引擎與先進異構集成，不自建交換機業務，而是定位為CPO一站式方案核心夥伴。 是次IPO，公司業績增長軌跡清晰，有明顯先發優勢，光互連與光計算市場潛力極大，其有望作為領先者進一步穩固市場地位，充分挖掘光電混合賽道。