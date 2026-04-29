大市擺脫困股還看兩巨頭

大市已接近4月尾聲。論形態，本月大市暫仍屬先低而後高。恒生指數暫是由2日低位24,901點，升至21日高位26,529點，即月內波幅暫為1,628點。以1,628點波幅計屬稍偏細，但由於大市近期之成交金額一直偏疏，故即使恒指於21日曾一度升越各組平均移動線。但在動力不足之下，大市不但未能作進一步推升，且更於24日一度跌至25,639點，即此刻恒指又再跌穿各組平均移動線，惟幸其後在維穩買盤支持下，恒指又再重返26,000點，只是由於動力不配，大市未能作進一步突破。

中東局勢持續不明，而國際油價亦一直緊扣每桶100美元左近。由於市場憧憬美伊之停戰该有利於談判，故資金開始大手入市。標普在買盤支持下於27日晚又再創歷史新高至7,178點，而納指亦同樣於27日晚創歷史新高至24,899點，至於道指則一直拉鋸在49,000點之上，距歷史高位50,572點有約3%。

再看港股，大市雖已擺脫早市欲試底之弱態，且恒指亦曾於 21 日一度高位26,529點，即此刻恒指已升越各組平均移動線。但由於動力不繼，故整個大市又再陷之反覆拉鋸之中。