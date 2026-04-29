AI基建推動DDR5升級：瀾起科技收入與利潤加速成長

瀾起科技(6809)為全球領先的記憶體介面晶片供應商，2024年按收入計市佔率達36.8%。而集團的核心產品涵蓋DDR2至DDR5 RCD及相關配套晶片，並積極拓展至MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC等高速互連方案，應用於AI伺服器與高效能運算平台。集團的主要競爭者為Rambus及Renesas等，但由於AI數據中心的資本開支持續增加下，對高端記憶晶片的需要將會大量增加。另外，內地加大AI平台本土化進展加快，加上集團在新產品量產及JEDEC標準話語權等優勢下，成為推動股價向好的利好因素。 行業整體正處於由AI基建投資帶動的上行周期。多間券商均指出，隨著全球雲端運算與AI伺服器需求上升，記憶體模組數量及頻寬要求提高，推動DDR5升級、MRDIMM滲透及PCIe/CXL高速互連需求擴張。Frost & Sullivan預測，記憶體互連晶片、PCIe互連晶片及CXL市場於2025至2030年間均錄得雙位數至高雙位數複合增長，反映行業仍處結構性成長階段。不過，短期亦受制於BT載板供應緊張及匯率波動，顯示產業鏈仍存在階段性瓶頸。

集團2025年全年收入54.56億元人民幣(按年上升49.94%)，而股東應佔淨利達到22.36億元人民幣(按年升58.35%)。營運效率佳，毛利率提升，研發投入9.15億元(佔比16.8%)。資產負債表穩健：流動比率約12.7，債務權益比僅0.07，利息覆蓋充裕(利息支出微乎其微)。現金流強勁，經營活動現金流入20.22億元(+19.6%)，自由現金流正向，現金餘額逾84億元。過去五年收入及利潤呈波動後高速成長(2024年收入36.39億元、淨利14.12億元)，2026年Q1收入14.61億元(+19.51%)、淨利8.47億元(+61.3%)，顯示AI紅利延續。 市場看好瀾起科技，首要原因在於人工智能基建升級所帶來的結構性需求增長。隨著大型模型訓練及推理應用迅速擴張，數據中心對記憶體容量與頻寬的要求大幅提升，推動伺服器平台由DDR4加快轉向DDR5，並逐步導入更高效能的MRDIMM方案。在此趨勢下，公司作為全球領先的記憶體介面晶片供應商，直接受惠於世代升級帶來的單價提升與出貨增長。DDR5新一代產品已進入量產階段，而MRCD及MDB等配套晶片亦開始放量，令產品組合向高附加值方向轉移。隨著CPU與GPU協同運算比例改善，單台伺服器所需記憶體模組數量增加，進一步強化需求基礎，為收入與盈利提供持續動力。

另一方面，市場亦看重公司在高速互連領域的技術布局與長遠競爭優勢。除了記憶體介面晶片，公司已積極拓展至PCIe Retimer及CXL等高速傳輸方案，並推進PCIe 6.0及更高世代產品研發，形成由記憶體互連延伸至整體數據中心內部連接架構的產品矩陣。相關產品毛利率相對較高，隨著佔比上升，整體盈利能力顯著改善。加上公司具備自研SerDes IP及參與行業標準制定的能力，技術門檻較高，有助鞏固市場地位。當AI應用持續擴展，數據流量與頻寬需求同步提升，高速互連市場空間隨之擴大，公司有望在這條長期成長主軸下，建立更穩固的第二增長曲線。

瀾起科技股價於上市並形成了一浪高於一浪走勢後，股價反酪於昨日升抵上市以來的位見275元，股價剛好升近由2月20日高位229.8元跌返3月31日低位152.7元總跌幅的1.618倍黃金比率反彈目標，雖然股價未能作出突破。不過，整體升勢在基本面未有轉差的情況下，有望進一步上升。投資者可以等股價跌返268元水平買入，暫時以2月20日至3月31日期間的回調幅度2倍作為目標，上望320元，只要股價未有跌穿2月20日高位230元，暫時毋須沽出止蝕。 資深證券分析師 (非證監會持牌人)

沒有持有股份及相關衍生產品之權益。