康哲業務轉型成功 分拆皮膚藥上市前景亮麗

康哲藥業的優勢在於一流的商業化能力和務實的選品策略；圖為其網站。

康哲藥業(867)的業務優勢主要在「創新轉型已見成效、商業化能力強大、國際化布局清晰」這3個核心維度。經歷了過去的集採陣痛後，公司在2025年已重回增長軌道，競爭力顯著增強。

集團的創新藥產品持續放量，2025年營收93.90億元人民幣(按年上升8.9%)，其中獨家/創新藥收入大增44.1%，佔比升至近60%，已完全擺脫對集採老產品的依賴。

康哲擁有約50款創新管線。例如全球首創的腦細胞保護劑 Y-3 已申報上市，自研的減重** siRNA藥物CMS-D008**也進入臨床。

此外，股票分析師協會副主席潘鐵珊指出集團擁有強大的商業化體系，渠道深且廣。經過30年的深耕，公司巳覆蓋了全國超5.5萬家醫院及32萬家零售藥店，具備強大的市場准入和推廣能力。