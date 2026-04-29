康哲業務轉型成功 分拆皮膚藥上市前景亮麗

康哲藥業(867)的業務優勢主要在「創新轉型已見成效、商業化能力強大、國際化布局清晰」這3個核心維度。經歷了過去的集採陣痛後，公司在2025年已重回增長軌道，競爭力顯著增強。
集團的創新藥產品持續放量，2025年營收93.90億元人民幣(按年上升8.9%)，其中獨家/創新藥收入大增44.1%，佔比升至近60%，已完全擺脫對集採老產品的依賴。
康哲擁有約50款創新管線。例如全球首創的腦細胞保護劑 Y-3 已申報上市，自研的減重** siRNA藥物CMS-D008**也進入臨床。
此外，股票分析師協會副主席潘鐵珊指出集團擁有強大的商業化體系，渠道深且廣。經過30年的深耕，公司巳覆蓋了全國超5.5萬家醫院及32萬家零售藥店，具備強大的市場准入和推廣能力。
再者，集團旗下的皮膚業務(德鎂醫藥)，透過新零售、電商等全域營銷，該板塊2025年收入大漲73.2%，核心產品蘆可替尼乳膏上市後目標年銷售超5億元人民幣。
公司在東南亞已走通「引進-註冊-銷售」全鏈條，2025年是銷售元年，預計2026年增速超100%，打造第二增長曲線。
近年，康哲採取的是「搜索與開發(S&D)」模式，不盲目追逐熱門的PD-1等紅海市場，而是專攻臨床急需、競爭格局好的藍海。
分拆德鎂醫藥上市，對康哲藥業和股東來說，可體現在資本運作、業務聚焦和股東回報三個層面。
這次分拆採用「實物分派」方式，相當於把德鎂的股票直接派送給股東，且不影響現有股權比例。同時，獨立上市也方便對核心員工實施股權激勵，留住人才。
總的來說，康哲的優勢在於一流的商業化能力和務實的選品策略，這在當下的醫藥寒冬中構成了很深的護城河。可於現價位慢慢吸納作中線持有，目標17元，跌破11.7元止蝕。
(沒有持有相關股份，客戶持有相關股份)