誰是中國樓市最後的接盤俠？

媒體大肆宣傳成交面積增加，卻避談價格走勢。數據顯示，2026年春節後6周內，中國主要城市房屋掛牌價持續下跌。雖然上海等一線城市成交面積增幅顯著，但實際成交多集中於低價小戶型，反映購房者經濟狀況惡化，市場價格預期依然低迷。事實上，自2021年起，中國六大城市實際成交價已連跌5年，目前的微幅波動根本無法扭轉長期跌勢。

中國樓市的短期波動源於系統性的「資產荒」。在資本帳戶封閉、股市波動及理財產品暴雷的背景下，投資者對房地產產生了路徑依賴。這種心理在經濟學上稱為「錯失恐懼」(FOMO)，投資者因害怕財富貶值而做出違背自身利益的決定，淪為集體情緒的犧牲品。

從宏觀來看，中國富裕家庭數量自2022年起逐年下降，2026年預計資本淨流出7,000億美元。隨著2025年出生人口降至792萬的歷史新低，未來樓市購買力將一代不如一代。在「人少、錢少」的長線趨勢下，加上內房黑洞級供應量，若脫離基本面支撐，純粹靠情緒驅動的投資，最終恐將淪為最後的接盤俠。