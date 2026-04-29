中美國家資本主義之異同

最近IG見到陳坤耀教授對中美「國家資本主義」的完整論述，透過他對中國經濟模式的深入觀察，梳理出一個清晰的觀點框架。
據陳教授對中國模式的核心觀察，中國經濟崛起關鍵在獨特混合型模式，並帶有鮮明國家主導色彩。中國經濟成長不單靠數量擴張，更關鍵是新質生產力：即技術進步和革新來提升生產的「質」，確保國家長期競爭力，如此對策，明顯超越市場短期調整邏輯。
綜合看，陳教授視角下的中國國家資本主義，核心在於「國家為管控，市場為用」，國家力量不僅是推動經濟成長的火車頭，也強力主導著產業升級與創新方向，資本總體上服務於國家的長遠戰略目標。
借陳教授的觀點對照美國：可發現其經濟模式雖經歷深刻變遷，但與中國截然不同。從治理本質出發，美國政治與經濟生態本質上是金權政治，本質是「資本管控國家，市場為王」，政策為資本服務。私人資本掌握巨大政治經濟影響力，國家政策很大程度服務資本最大化邏輯，產業外移導致部分地區製造業空洞化。面對中國崛起，近年美國國家干預重現。
據陳教授觀察，美國出現「有形之手」回歸的經濟形態，某程度被外界形容為美國版「國家資本主義」，中美異同可歸納如下。
從本質層面審視核心差異，兩國權力流向不同。中國是「國家管控資本，市場為用」，資本服務於國家；美國本質上仍是「資本管控國家，市場為王 ，其核心驅動力是國家服務於資本，近期演變更像是資本在遇到全球競爭壓力時引導國家進行策略性回調。中國的國家主導是經濟體系的頑固結構性特徵，源自其「國家發展型」的長遠制度設計。美國的干預則更像是策略性的危機應對反應，是對國內外競爭壓力的臨時性應對。
因此，在陳教授視角下，將中美兩國同時簡單歸類「國家資本主義」是過於粗疏。兩者在現象上出現趨同，但權力結構的根本分歧驅動截然不同的路徑與本質，因此很難將兩者混為一談。