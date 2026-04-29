中美國家資本主義之異同

最近IG見到陳坤耀教授對中美「國家資本主義」的完整論述，透過他對中國經濟模式的深入觀察，梳理出一個清晰的觀點框架。

據陳教授對中國模式的核心觀察，中國經濟崛起關鍵在獨特混合型模式，並帶有鮮明國家主導色彩。中國經濟成長不單靠數量擴張，更關鍵是新質生產力：即技術進步和革新來提升生產的「質」，確保國家長期競爭力，如此對策，明顯超越市場短期調整邏輯。

綜合看，陳教授視角下的中國國家資本主義，核心在於「國家為管控，市場為用」，國家力量不僅是推動經濟成長的火車頭，也強力主導著產業升級與創新方向，資本總體上服務於國家的長遠戰略目標。