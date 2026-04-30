從登月到燃氣技術 知識傳承的重量

這個月，全球目光聚焦於NASA「阿提密斯2號」任務傳回的最新月球與地球照片，以及四位太空人為期約十天的太空生活。針對這次繞月飛行，坊間出現不少疑問：既然半個世紀前「阿波羅計劃」早已成功登月，為何今天的NASA彷彿要「重讀幼兒園」，從繞月練習開始？更有陰謀論者質疑：莫非當年只是一場騙局？
關於這一點，筆者認為，與其鑽研陰謀論，不如了解「知識管理」如何成為現代企業與機構的成敗關鍵。
事實上，NASA並未遺失當年的登月藍圖，大部分文件仍妥善保存，甚至你去美國國家檔案館也會找到相關紀錄。然而，航天工程不僅是幾張圖紙，而是一個完整的工業生態(ecosystem)。當年製造「土星五號」的工廠早已倒閉，特製合金材料已被取代，相關工具亦已散佚。更重要的是，工程技術往往包含一種難以用圖紙記錄的「實踐智慧」。那些懂得如何焊接引擎、調試舊式電腦的「工程手感」，隨著老一輩的專家退休，形成了難以彌補的知識斷層。今天的阿提密斯計劃並非簡單重複過去，而是在2026年極高的安全標準下，重新鍛造這份登月的「肌肉記憶」。
而這種知識傳承的邏輯，在能源界同樣適用。現時全球為應對氣候變化，紛紛研究在天然氣管道中混入氫氣以減少碳排放。這對許多歐美國家是巨大挑戰——例如英國自煤氣轉用天然氣後，處理高濃度氫氣的經驗已逐漸流失。
有趣的是，香港在這方面獨具優勢。煤氣公司自160多年前成立以來，一直沿用人工合成煤氣，其中約一半成分是氫氣。當全世界為「如何安全運送氫能」苦惱時，香港那長達3,700公里的地下管網，其實已默默進行了超過一個半世紀的「氫能傳承」。這份經驗並非偶然，而是透過嚴謹的安全標準，將氫氣處理專業深植於企業血液中，令今日的香港反而成為各國取經的對象。
正如NASA謹慎地重塑登月能力，煤氣公司在推動能源轉型的路上，同樣依賴代代相傳、不容有失的專業底蘊。煤氣公司扎根香港逾160載，陪伴市民一起成長、蛻變，累積起來的除了專業燃氣技術，更有不同年代的奮鬥故事與生活智慧。
為了更好地整理這份跨越一個半世紀的軌跡，煤氣公司目前正進行內部「舊物徵集」活動，向不同年代的員工收集舊照片、舊物件，乃至口耳相傳的故事。這些可能只是一張泛黃的職員證、一套褪色的舊制服，背後卻承載著代代煤氣人對專業與服務質素的堅持。
我們計劃在內部徵集完成後，將這項活動推向外界，屆時希望各位讀者多多參與，與我們分享你的「煤氣故事」。我們會把香港人與煤氣公司的珍貴歷史故事梳理，再以全新方式展示出來。你的一份舊物、一個故事，就是我們最好的「知識備份」。