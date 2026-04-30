從登月到燃氣技術 知識傳承的重量

這個月，全球目光聚焦於NASA「阿提密斯2號」任務傳回的最新月球與地球照片，以及四位太空人為期約十天的太空生活。針對這次繞月飛行，坊間出現不少疑問：既然半個世紀前「阿波羅計劃」早已成功登月，為何今天的NASA彷彿要「重讀幼兒園」，從繞月練習開始？更有陰謀論者質疑：莫非當年只是一場騙局？

關於這一點，筆者認為，與其鑽研陰謀論，不如了解「知識管理」如何成為現代企業與機構的成敗關鍵。

事實上，NASA並未遺失當年的登月藍圖，大部分文件仍妥善保存，甚至你去美國國家檔案館也會找到相關紀錄。然而，航天工程不僅是幾張圖紙，而是一個完整的工業生態(ecosystem)。當年製造「土星五號」的工廠早已倒閉，特製合金材料已被取代，相關工具亦已散佚。更重要的是，工程技術往往包含一種難以用圖紙記錄的「實踐智慧」。那些懂得如何焊接引擎、調試舊式電腦的「工程手感」，隨著老一輩的專家退休，形成了難以彌補的知識斷層。今天的阿提密斯計劃並非簡單重複過去，而是在2026年極高的安全標準下，重新鍛造這份登月的「肌肉記憶」。