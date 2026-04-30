重拾動能 香港房地產市場的全面復甦

經歷了漫長的調整期，香港房地產市場自2025年以來終於迎來了決定性的拐點。綜合差餉物業估價署及各大機構的近期資料，香港樓市已呈現出「價量齊升」的強勁復甦態勢，正式走出過去3年的低谷，邁入新一輪的增長周期。 此次復甦的宏觀背景得益于多重利好的疊加。首先，香港經濟展現了極強的韌性，2025年實質本地生產總值穩健增長3.5%，連續第三年錄得擴張，為樓市提供了堅實的基石。其次，隨著利率步入下行週期，按揭借貸成本降低，直接啟動了潛在的購買力。更重要的是，政府政策的精准發力起到了「四兩撥千斤」的效果，在 2024 年全面「撤辣」之後，2025年2月政府進一步將徵收象徵式100元印花稅的物業價值上限從300萬元提高至 400 萬元，極大地刺激了上車的剛性需求。

在政策與市場的雙重驅動下，2025年的住宅市場資料表現亮眼。根據差估署《香港物業報告 2026》，2025年住宅售價在連續3年跌勢後錄得溫和升幅，交投量更創下4年新高，全年整體物業成交量突破了8萬宗大關。進入2026年，升勢不僅未減，反而進一步加速。資料顯示，樓價指數截至2026年3月已連升10個月，創下28個月以來的新高，年初至今升幅已擴大至約4.4%。 除了普通住宅市場，豪宅市場更是成為了此次復甦的「火車頭」。「撤辣」後，因子女教育或資產配置需求湧入的內地買家，成為了核心驅動力。2025 年全港價值超過1億元的超級豪宅交易量打破歷史記錄，顯示出高端市場對香港國際金融中心地位的強烈信心。

值得注意的是，此次復甦呈現出「量升價穩」的健康格局，而非單純的炒作。一方面，租金持續跑贏樓價，隨著外來人才及內地學生的大量流入，2025年住宅租金上升約4.1%，穩定的租金回報率支撐了樓價進一步上行。另一方面，供應端正在收緊。預測顯示，2026及2027年私人住宅落成量將連續下跌，由 2024年的高位回落。在需求熾熱而供應緊縮的預期下，市場的庫存壓力迅速緩解，為未來樓價提供了強力支撐。 綜合以上資料，香港房地產市場已不僅限於「技術性反彈」，而是進入了由經濟基本面、政策利好及人口流入支撐的全面復甦期。隨著北部都會區的發展及土地制度改革的落實，市場信心正進一步鞏固。儘管寫字樓等非住宅類物業仍面臨供應過剩的壓力，但作為主體，香港住宅樓市最困難的時期已經過去，未來數年，香港樓市將迎來健康步伐。