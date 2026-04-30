財經事務及庫務局長許正宇於4月14日表示，政府未來5年會每年發行約 1,600億元至2,200億元的債券融資，提升政府發債上限至9,000億元。不少人包括筆者也擔心近年政府舉債龐大，恐怕未來香港會出現債務危機，但許局長同時強調：「政府債務與本地生產總值的比率將維持在14.4%至19.9%，這水平仍遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健水平。」筆者認為香港這個標準合理，政府有原則和底線去發債，在非常時期是值得市民支持的。 惠譽等優良信貸評級機構指出，香港財政狀況遠優於「AA」級主權國家的中位數水平。

當然市民的擔心是有其原因，政府只要勇於回應是可以釋除到疑慮和得到支持。 香港政府由2019年開始大幅發債，現在政府債項的規模是逾4千億元的水平，難免給市民增長太快的感覺。另一方面香港政府財政也由同一年開始，直到現在若「發行債券不當收入計」，幾乎每年赤字仍然高達千億元以上，庫房儲備亦由逾1.1萬億元，減少至最新約7千億元水平。 我們先看看香港政府債券現狀(2025年)、預測(2031年)與其他國家的情況！截至2025年底政府債項約4,146億元，根據預算每年發行新債和償還舊債，預測到2031年政府債項將逼近9千億元水平。在政府債務佔GDP比率上，日本是229.6%，美國是125%，星加坡是175.6%，香港則是11.7%的低水平。而香港政府利息支出佔收入比率約 1.2%，遠比美國約 20.2%為低。

但深入分析，香港債務增速有其特定原因： 香港的確有核心工程需要驅動，北部都會區等大型基建在未來5年基建年均開支更達1,200億至1,300億元，其中用於北都的土地及工程費用龐大。 而且，香港財政出現結構性資金缺口，連續多年的樓價調節，令地價收入持續處於低位。香港本來在多年包括樓市的逆周期措施，有效地令住宅市場並不存在炒賣泡沫，逆周期措施的作用是在樓市景氣的時候以行政措施令購買力冷靜並慢活。其實當樓市不景氣的時候，只要堅持逆周期措施不斷取消「樓市辣招」就可以令其繼續逐步穩定，但令人迷惑的新常態令到政府遲了反應，低泡沫且借貸偏低的住宅樓市竟比高峰跌價近三成，令賣地收入插水式下跌，2025年僅約175億元，無法滿足基建需求，發債是補充長遠投資資金的合理方式。

香港債務雖然整體穩健，但也需留意一些潛在挑戰： 1)財務挑戰 發債令淨收益下降，減去發債「收入」，財務仍在赤字狀態，加上政府破天荒首次動用1,500億元的外匯基金，挑戰巨大。 2)長遠財技壓力 加上人口老齡化、低生育率及AI技術衝擊，將持續對公共財政構成結構性壓力，發債並不可以解決到以上結構性問題，未來政府在財技和行政效率方面只會面對愈來愈大的挑戰。 3)市民觀感 社會對債務上升存在憂慮，要求提高基建融資透明度的呼聲也愈來愈強烈，政府要努力說好「財政故事」了。

筆者是十分支持政府的政策，更對中央的方向抱持信心，但理財最重要是具有謹慎態度。這個謹慎的態度，不單只官員要有，市民都要有。