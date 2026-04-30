紫金績優 前景續樂觀

一季度，紫金實現礦產金23.5噸，增加23%，新併購的加納阿基姆金礦以及哈薩克斯坦瑞果多金礦開始逐步貢獻增量。公司實現礦產銅26萬噸，扣除卡莫阿—卡庫拉銅礦減產影響，其餘礦山均按照全年計劃產量有序推進。

紫金礦業(2899)日前公布第一季業績，按中國企業會計準則，首季盈利200.79億元人民幣，增長97.5%。期內營業收入984.98億元人民幣，上升24.8%。業績增長主要由於公司持續優化生產組織與運營管理，堅持盡產盡銷，礦產金、碳酸鋰產量同比增長，礦產銅產量受卡莫阿—卡庫拉權益銅產量下滑影響同比有所下降；另外，公司主營金屬品種價格同比上漲，價格紅利充分釋放，推動經營業績顯著提升。

紫金表示，展望2026年，支撐金價上行的宏觀基本面邏輯依然穩固，貨幣體系競爭與全球產業鏈重構加劇，各國央行預計將維持購金態勢，分散外匯儲備風險，以應對地緣政治不確定性。

另一方面，依託能源轉型浪潮和鋰價上行態勢，鋰板塊將成爲公司利潤新的核心增長引擎。紫金預計2026年公司當量碳酸鋰產量12萬噸，並規劃至2028年提升至27至32萬噸，屆時將成為全球最大的鋰礦生產商之一。

今年以來，黃金價格波動大，但整體上漲趨勢仍明顯。紫金持續交出亮麗業績，前景繼續樂觀。