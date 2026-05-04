銀行增按揭回贈 用家受惠

今年樓市持續表現向好，有利銀行放貸信心增強，而目前樓市重現多元化客源，除了本地用家，擁有充裕資金實力的投資者、內地及海外人才客戶均明顯增加，有利銀行吸納不同目標客源。隨息率下跌，銀行資金成本有所下降，去年10月底銀行下調最優惠利率P後，基於P已降回至加息前最低水平，加上一般存息已返回近零水平，減P周期已基本完成；而10月底至今，最優惠利率P不變之情況下，銀行同業拆息則逐步下跌，與樓按相關的一個月拆息由去年10月平均3厘半降至今年2厘多水平，資金成本降低為銀行擴大按揭優惠提供條件。再者，銀行的貸存比率處於低水平，去年至今整體貸存比率持續低於60%，現時港元貸存比率亦約為73%低水平，促使銀行放貸流動性增加；以上因素推動銀行增加樓按積極取態，並具空間增加現金回贈爭取按揭業務。

對於銀行來說，現金回贈屬於一次性提供予按揭客戶之優惠，有利於計算準確成本支出，對比起調整按揭計劃之息率，銀行更傾向先透過上調回贈吸納客戶。儘管現時按揭現金回贈的水平高達1.2%，對比過往例如2023年曾高達貸款額之2%至3%仍有較大距離，故此當銀行樓按積極並具備條件，按揭現金回贈仍有可上調空間。

大型銀行在按揭計劃之調整具有指標性，當市場上有大型銀行上調回贈，亦有機會推動其他銀行跟隨，令整體現金回贈水平進一步上調。近月市場上多家銀行先後上調按揭現金回贈，預期市場上之銀行按揭回贈仍處於溫和上調步伐，銀行或會因應自身的按揭業務方向、按揭產品競爭力、目標客戶、資金成本而決定需否調整按揭優惠，以增加其在按揭市場的競爭力，相信今年按揭客戶可因此受惠。