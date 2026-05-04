百勝中國四大利好支撐 中長線價值 上望420元

百勝中國(9987)主要在內地經營肯德基及必勝客兩大品牌，並發展肯悅咖啡、KPRO輕食及WOW等新模式；以最新季度披露為基礎，2025年收入結構中，肯德基約佔78%，必勝客約佔21%，其他品牌佔比不足2%。2026年首季收入33億美元，按年增長10%，經營利潤增12%，淨新增門店636家創季度新高，門店總數達18,737家。亮點在於同店交易量連續13季增長、經營利潤率連續8季提升，以及加盟佔新增門店42%提升資本效率。短期受惠於外賣平台競爭理性化及成本壓力緩解；中期受惠於KCOFFEE、KPRO及WOW加速滲透及低線城市拓展；長期則受惠於突破2萬店規模、ROIC提升及2027年起100%自由現金流回饋股東策略。

百勝中國具備四項值得關注的利好因素。首先，規模優勢持續擴大。集團首季淨新增636家門店，全年目標超過1,900家，並有望於年內突破20,000店規模；當網絡愈趨密集，供應鏈與品牌效應將形成更深護城河。其次，創新模組成為增長新引擎。肯悅咖啡門店已逾2,600家，銷售額按年翻倍，並有望提前於2027年底達5,000家；KPRO及WOW模式則提升單店銷售與資本效率，強化盈利彈性。第三，營運效率改善帶動利潤率穩步上行。首季經營利潤率升至13.7%，連續八季實現銷售、利潤與利潤率同步增長，即使客單價調整，必勝客餐廳利潤率仍升至15%，顯示成本控制見效。最後，股東回報政策清晰。公司今年計劃回饋15億美元，並表明2027年起將把約100%自由現金流回饋股東，為估值提供下行保護。四項因素相互配合，構成兼具防守與增長潛力的投資框架。

百勝中國近期走勢呈現穩中偏強格局。股份於2026年4月30日收報381元，單日微升0.47%，波幅不大，但結合過去數月資金動向，卻反映背後已有耐心資金逐步吸納。以52周區間計，股價介乎324.8元至451.2元之間，現價仍處區間中下游位置，距離高位尚有一定空間。技術上，股價較200天線高約1.7%，顯示長期趨勢未被破壞；惟較50天線低約5%，短期動能略為整固，若後續成交配合並重上短期平均線，走勢有望轉強。

集團過去五年平均Beta值僅0.16，系統性風險明顯低於大市，屬防守型消費股特質。在目前市況波動仍存變數之際，低Beta股份往往成為資金避風港，這亦解釋為何股價波動幅度相對溫和，但資金卻持續流入。自去年12月1日至今年4月30日，股份累積升幅僅約1.22%，然而同期錄得34.56億元淨流入，其中大戶資金佔26.68億元，散戶佔7.89億元，大戶對散戶資金流比率達3.4比1，顯示主導力量來自機構投資者。期間大戶坐貨比率最高曾升至19.49%，即使一度回落至2.09%，截至4月30日仍維持在15.05%的相對高位，反映股份逐步集中在專業投資者手上。