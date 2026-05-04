採取「積極觀望」策略 英央行維持利率不變

上星期，除美國聯儲局議息會議外，還有英倫銀行及歐洲央行公布貨幣政策，這3家央行同樣面臨著來自持續海灣衝突的類似挑戰，美以伊衝突擾亂了能源市場並推高了價格。

儘管能源衝擊將推動整體通脹急劇上升，並在較小程度上影響核心物價，但各國央行保持謹慎態度並維持利率不變。

上周公布的英國通脹數據顯示，整體通脹加速主要來自能源價格上漲，而核心通脹則持續下降。

英國經濟數據呈現出複雜局面，繼2月意外躍升後，第一季GDP可能表現強勁，整體採購經理人指數也超出預期。然而，基本細節顯示，近期的大部分強勁表現反映的是企業在預期成本上升的情況下提前開展活動，而非需求的持續改善。