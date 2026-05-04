採取「積極觀望」策略 英央行維持利率不變

上星期，除美國聯儲局議息會議外，還有英倫銀行及歐洲央行公布貨幣政策，這3家央行同樣面臨著來自持續海灣衝突的類似挑戰，美以伊衝突擾亂了能源市場並推高了價格。
儘管能源衝擊將推動整體通脹急劇上升，並在較小程度上影響核心物價，但各國央行保持謹慎態度並維持利率不變。
上周公布的英國通脹數據顯示，整體通脹加速主要來自能源價格上漲，而核心通脹則持續下降。
英國經濟數據呈現出複雜局面，繼2月意外躍升後，第一季GDP可能表現強勁，整體採購經理人指數也超出預期。然而，基本細節顯示，近期的大部分強勁表現反映的是企業在預期成本上升的情況下提前開展活動，而非需求的持續改善。
根據英國工業聯合會的樂觀情緒調查，企業信心仍然低迷，消費者信心也有所減弱。零售銷售顯示出韌性，但這似乎是由預期價格上漲前的預防性支出推動的，而非更廣泛的家庭需求復甦。
英國央行將政策利率維持在3.75厘，採取「積極觀望」策略，投票結果為8比1，一名委員支持升息25個點子。議息會後聲明顯示，能源衝擊更有可能對企業利潤率和需求造成壓力，而非引發工資及價格螺旋上升。雖然一年期通脹預期有所上升，但長期預測仍然穩定，預計工資增長並未上升。
英國央行重新引入情境分析，以評估近期能源價格飆升可能帶來的結果。總裁貝利(Andrew Bailey)強調，這項決定代表委員會在一系列可能結果下做出的最佳判斷，而非被動的觀望態度。
分析師對於央行今年稍後是否需要升息或維持利率不變至2027年存在分歧。
儘管少數鷹派聲音日益增強，部分分析師認為央行將維持利率不變至2026年。重新引入情境分析是此次決定最值得注意的特點，為評估政策制定者的決策提供了框架。並認為今年銀行利率將保持不變，隨後在2027年降至3%。預計降息月份在明年2月和4月，若經濟增長下滑幅度超出預期，可能會提前降息。
亦有分析師預計英國央行將在6月和7月升息，總裁貝利的評論暗示，只有在更不利、能源價格持續上漲的情境下，銀行利率升息才更有可能。
技術圖形方面，雖然上周五英鎊一度升至1.365，唯高位出現沽壓，即日掉頭回落，並以全日最低位收市，本週初將回落至1.345，其後延續此前區間1.345至1.36內波動。