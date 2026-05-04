國產科技

4月的最後一個晚上，五糧液公布了財報，一季度公司業績同比大增80%。可是，讓人瞠目結舌的是，公司同時對去年的業績做了推到重來式的重大修改，前三季度的營收和利潤均出現了數百億(人民幣，下同)的縮水，以25年一季度為例，淨利潤直接從140億元縮成了44億元，這才是今年一季度業績暴增的原因。這份報表出來後，引發了軒然大波，市場紛紛質疑，可以這麼玩嗎？算不算嚴重的財務造假？似乎監管當局也注意到了這一問題，交易所當晚就發出了問詢函，但讓人萬萬沒想到的是，沒過多久，這份問詢函就從交易所的官網上消失了。在我碼字的這一刻，我又去深交所官網，依然如此。此情此景，除了表示無語外，我確實甚麼都不敢說……

聊點開心的，五一長假前的最後兩個交易日，市場擺脫了「長假不確定性」的陰影，連漲兩天，收復了4,100點整數關口。其中科創板走勢最為強勁，科創50指數全周漲幅超8%。對於5月的走勢，我個人還是持樂觀的態度，尤其是上中旬，震盪上行的態勢不太容易被改變，變數可能會出現在5月底6月份；如果屆時油價依然維持在高位，那會對全球股市都帶來比較大的壓力，加之面臨四年一度的「世界悲」，所以我對6月市場持謹慎態度。當然，6月還很遙遠，先享受當下吧。