阿里巴巴5月開局強勁 財報與AI敘事成焦點

港股在5月首個交易日迎來開門紅，恒生指數強勢收復二萬六關口。其中，科技巨頭阿里巴巴(9988)表現尤為搶眼，成為領漲藍籌的主力之一，其股價走強背後，折射出市場對即將公佈的財報以及AI業務前景的樂觀預期。 截至收市，恒生科技指數大漲超過2%，阿里巴巴股價收盤升逾4.5%，報131.7元，盤中漲幅一度擴大至6%以上。從資金流向看，市場交易活躍，僅5月4日上午便出現多筆大手成交，顯示資金對其關注度極高 。此輪上漲並非孤立行情，騰訊控股(700)、小米集團(1810)等科技龍頭同步走強，共同推動大市成交放量。

市場此番追捧，最直接的催化劑是阿里巴巴將於5月13日發布2026財年業績。在財報發布前夕，市場交易往往反映著投資者的預期。 根據公司此前釋放的財務指引，市場對此次財報抱有較強信心。主要體現在兩個方面：一是在經過激烈的行業競爭後，公司預計2026財年本地生活服務(如外賣)的虧損將大幅收窄一半，這標誌著其策略從「燒錢換市場」轉向了「高品質增長」；二是其核心第二增長曲線——雲業務增長顯著提速，預計增速將首次突破40%大關 。這一信號極為關鍵，表明阿里在「AI驅動」戰略下的技術投入正進入回報期。

除了短期的財報博弈，阿里巴巴近期的股價表現更深層的原因在於其估值的重塑。在「用戶為先、AI驅動」的戰略下，市場正重新審視阿里從「電商巨頭」向「科技平台」的轉型。 AI與雲計算的結合被視為阿里未來的核心增長引擎。大行報告指出，隨著全球AI競賽進入應用落地階段，對雲基礎設施的需求正呈現爆發式增長 。阿里雲通過千問大模型與現有雲服務的結合，在政企市場和開發者生態中保持了領先身位。在外資投行看來，雲業務增速的突破性進展是觸發估值修復的關鍵，這有助於抵消電商業務因宏觀環境帶來的不確定性。