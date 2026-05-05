長飛光纖季績爆發增長 趁調整布局

AI大模型軍備競賽全面升級，重塑全球光纖行業景氣周期，身為全球光纖絕對龍頭，長飛光纖(6869)2026年一季度業績實現爆發式增長，基本面全方位向好。績後股價雖因市場短期預期落差出現回調，但屬於情緒性調整，公司長線發展態勢良好，核心投資價值凸顯。 2026年一季度，公司實現營業收入36.95億元，同比增長27.70%；歸母淨利潤4.95億元，大增226.40%；扣非歸母淨利潤4.61億元，飆升966.44%，盈利質量實質性改善。本季度利潤高增核心驅動為毛利率躍升，營業成本僅增長3.5%，遠低於收入增速，推動單季毛利率升至41.5%，提升13.7個百分點。非經常性損益佔比僅6.9%，利潤增長完全依託主營業務，擺脫一次性收益依賴，核心盈利能力顯著增強。

費用端整體可控，期間費用率小幅下降，研發費用持續加碼，鞏固技術領先優勢；經營活動現金流淨額6.18億元，增長41.85%，高於當期淨利，利潤兌現能力突出，財務結構穩健健康。公司連續9年全球市佔率第一，是全球唯一掌握三大光棒製備技術的企業，光棒自給率100%，握有產業鏈定價權，成本優勢領先行業。 G.654.E超低損耗AI光纖全球市佔率超80%，空芯光纖技術達全球頂尖，完美匹配AI算力傳輸需求；深度合作谷歌、Meta等海外巨頭，海外收入佔比創歷史新高，全球化布局分散風險。當前AI算力需求爆發，數據中心與骨幹網擴容帶動光纖需求激增，光棒擴產周期長達18至24個月，供需缺口持續擴大，行業進入量價齊升超級週期，公司將充分受益。