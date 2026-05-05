香港高息股策略的需求有增無減？

近年利率走勢及環球不確定上升帶來實質影響。低息環境下傳統定存及債券難滿足香港投資者所需的收益及抗通脹能力。如今投資者不再只著眼增長潛力，傾向採取以收益為導向策略，並更重視現金流穩定性與派息可持續性。

數據顯示，2025年香港收益型ETF淨流入規模突破330億元，較2024年多逾6倍，今年初至4月底不足半年資金流入已接近去年一半，反映相關需求仍十分強勁。

事實上，投資者關注重點正逐步轉向收益型產品，參與度亦正增加。若以一隻具代表性的香港上市每月派息高息股ETF為例，其上市首年(2025年4月7日至2026年4月7日)期間，資產管理規模(AUM)已突破100億元，成香港按AUM計最大高股息指數ETF；並獲港交所(388)「2025年度新上市交易所買賣產品最高日均成交額」獎，反映收益類產品需求及流動性提升。另外，高息股策略ETF提供穩定現金流的同時，亦保留捕捉升市機遇，以上文的高息股ETF為例，上市12個月累計派息率6.83%，價格回報52%。於波動市中，高息股指數防守性往往優於市場基準。