理財也要斷捨離 這幾步你做到了嗎？

在繁忙都市中，人們積聚的不只是物質，還有各種消費習慣和理財壓力。

在繁忙都市中，人們積聚的不只是物質，還有各種消費習慣和理財壓力。理財斷捨離，就是學會主動梳理及精簡財務，檢視支出、理財習慣以及投資和保險組合，把不適合的項目果斷剔除。從日常記帳開始，繼而學會分辨「需要」與「想要」，以至積極檢討負債與現有投資，這些步驟都助你重拾理財自主權，朝著財務健康和生活目標踏實前行。以下幾個實用做法，是你實現理財斷捨離的起點。

「 需要」和「想要」是一個簡單的概念，不過未必人人做到。人們往往於減價或節日時，衝動消費，令荷包受損。另外，簡單易用的網上支付平台或新興消費模式如「先買後付」（Buy Now Pay Later)，都使消費者容易先洗未來錢。不如利用投委會削減開支計算機( https://www.ifec.org.hk/web/common/static/tools/tc/cutback/ ) ， 分清需要和想要，定期檢討開支，增加儲蓄。

定期檢視投資組合和保單

人生在每個階段，都有不同的財務情況和保障需要，所以定期檢視投資組合及保單，以確認這些產品是否仍切合自己的財務需要。表現欠佳或未能助你達到預期目標的投資，可考慮是否有需要離場或換馬。

如果是年輕時買下的保險產品，更需要不時檢視保單內容，確保仍然適合自己，還是有需要轉換其他產品或調整保障額。

每個人的生活方式、財務需求、處境和風險偏好都會隨時間改變，所以定期檢視既有的財務習慣或產品，才能找到一個適合自己目前狀況及喜好的管理財務方案，以早日實現財務目標。