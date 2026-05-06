粤海投資收入與利潤持續雙增長 核心水務釋放長期價值

在全球經濟面臨地緣政治衝突加劇、能源價格波動及通脹壓力等多重不確定性的背景下，資金持續流向受外圍影響較少、高股息及行業防禦屬性的股份。其中，公用股粤海投資(270)過去2個月股價累計升超過一成，集團上周公布2026年第一季度業績顯示，其持續經營業務綜合收入錄得50.46億元，按年增長9.3%；持續經營業務綜合稅前利潤上升5.9%至21.56億元，主要受惠於水資源業務穩定增長及淨財務費用下降。期內，歸屬於公司所有者的綜合溢利按年增加10.3%至14.38億元，業績亮麗。

東深供水項目仍為集團盈利核心來源之一，期內錄得收入17.56億元，升1.3%；其稅前利潤(不包括匯兌差異淨額及淨財務費用)為12.13億元，增長0.8%。整體而言，業績延續穩健增長趨勢，反映核心水務業務具備良好韌性。 「穩中求進、提質增效」策略見成效 集團持續深化及拓展水務業務版圖。期內透過訂立股權轉讓協議，收購汕頭澄海粤海供水有限公司51%股權，進一步鞏固及擴展水務資源布局，提升區域市場覆蓋及處理能力。截至第一季度末，集團旗下水廠總設計供水能力達每日1,724萬噸，污水處理能力達每日309萬噸，規模優勢及行業地位進一步鞏固。

從業務結構觀察，集團已剝離地產等周期性較強的非核心業務，令整體發展更為聚焦。供水業務具備需求剛性及一定定價能力，受宏觀經濟波動及地緣政治風險影響相對有限，為盈利提供較高確定性。隨著資源配置進一步優化，集團可更集中投入核心業務的深化發展與營運效率提升。 此外，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的持續推進，為紮根廣東的粤海投資帶來長期結構性增長動力。隨著區內人口及經濟持續集聚，對高質量及高可靠性水務服務的需求不斷提升。集團亦積極關注相關投資及併購機會，以擴大業務版圖並推動盈利持續增長。

高股息防禦力強 估值具吸引力 對投資者而言，粤海投資兼具防禦性與收益性。其穩健業務模式帶來持續現金流，為未來提升派息提供基礎，對追求穩定回報的資金具吸引力，受外圍不明朗影響較小。以風險指標指，該股目前Beta值約為0.6，明顯低於大市，反映股價波動性較低，防守性高。 在外圍環境仍存不確定性及美股估值偏高的背景下，粤海投資料可持續吸引資金避險。以本周一中午收市價計，粤海投資過去二個月股價累計上升10.11%，以周二收市價為8.13元，市盈率約11倍，估值處於合理區間。集團擁有優質水務資產、財務狀況穩健且盈利可預測性高。隨著地產業務剝離，派息能力有望進一步提升。按目前發展趨勢，目標價看10元，較現價具約25%潛在升幅。