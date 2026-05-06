大市自踏進5月後，整個表現仍逐見反覆。論形態，本月大市暫已初呈先高而後低。恒生指數暫時由4日之高位26,326點跌至5日之低位23,690點，即月內波幅暫為636點。由於636點波幅相對仍偏細，並不能滿足月內之所需，加上一個月高低位是不該同時出現於2個交易日內，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，從而擴闊月內波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之需求。
而從目前大市走勢看。由於買盤及動力等均不足，只要零碎沽壓稍作主動，大市已可作進一步之試底。
經過5日早市反覆後，以恒指曾一度低見25,690點計，即大市又再跌穿100天線 (約在26,097點左近)，10天線(約在25,993點左近)，20天線(約在25,949點左近)及50天線(約在25,862點左近)。
單從技術上看，大市目前又再重陷反覆欲試底之弱態中。而所指低位，首個該為250天線(約在25,467點左近)。此防線不宜有失，因一旦失守，即表示大市可能會進一步下試25,000點之支持。而直到目前一刻止計，本年大市低位暫仍為3月23日24,203點。此據點一旦有失，即表示大市將會續往下尋年內新低，故大市能否穩守於50天線及25,000點大關將至為重要。
值得一提的是，4月2日大幅高開，技術上仍遺留下一個中型上升裂口，介乎25,254點至25,508點，闊254點，此上升裂口一直是中短期後市隱憂。