大市自踏進5月後，整個表現仍逐見反覆。論形態，本月大市暫已初呈先高而後低。恒生指數暫時由4日之高位26,326點跌至5日之低位23,690點，即月內波幅暫為636點。由於636點波幅相對仍偏細，並不能滿足月內之所需，加上一個月高低位是不該同時出現於2個交易日內，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，從而擴闊月內波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之需求。

而從目前大市走勢看。由於買盤及動力等均不足，只要零碎沽壓稍作主動，大市已可作進一步之試底。