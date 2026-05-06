Miu Miu引擎正常化：普拉達有望重逾40元

普拉達(1913)是一家意大利奢侈品公司，主要設計、製造及分銷成衣(Ready-to-Wear)、皮革製品、鞋履及珠寶等產品。集團旗下品牌包括Prada、Miu Miu、Church’s、Car Shoe，2025年12月收購Versace後進一步擴大組合。核心盈利模式依賴直接經營商店零售渠道(約佔總收入90%)，輔以批發及版稅收入。Miu Miu是主要增長引擎，2025年零售銷售增長35%，較前一年近翻倍，至於主品牌Prada則相對穩健，而2025年零售額略降1%。至於集團的產品中，皮革製品佔比最高，成衣及鞋履次之。至於市場方面，亞太區為集團的最大市場(去年全年約佔33%)，歐洲其次，至於美洲增長強勁(2025年的增長達到12%至15%)。

集團2026年第一季業績反映集團進入增長正常化階段但基礎仍具韌性。季度收入按固定匯率計按年增長3%至14.28億歐元，其中零售收入僅升1%，顯示高基數及宏觀壓力對銷售構成影響。分品牌看，Prada主品牌收入按年僅升0.4%，而Miu Miu增長放緩至約2%至2.4%，較過往高雙位數明顯回落。分地區方面，美洲表現最為突出，零售收入按年升15%，中國所在的亞太區錄得約5%增長，歐洲則下跌6%，中東更受地緣政治因素拖累大跌22%，反映區域表現分化。 盈利能力方面，2025年毛利率達80.3%，維持行業高位，經調整經營利潤率為23.2%，但市場預期2026年全年經營利潤率將因Versace全年併表及約9,000萬歐元經營虧損攤薄而降至約19.7%至19.9%。雖然2026年第一季零售僅錄得約1%增長，但管理層亦指出3月至4月銷售趨勢較年初改善，若撇除中東影響，整體動能正在回穩。整體而言，季度數據反映短期增長壓力仍在，但核心市場及高毛利結構為集團提供一定緩衝，市場焦點轉向下半年銷售回升及Versace整合進展。

目前奢侈品行業正處於由高增長向常態化回落的階段，整體需求較疫情後復甦高峰期明顯放緩。2025年行業在高基數背景下增速下降，中國內地奢侈品市場跌幅較2024年收窄，但短期仍受宏觀不確定性、匯率波動及地緣政治因素影響。旅遊零售尚未完全恢復，歐洲受旅遊消費疲弱拖累，中東地區因地緣衝突對銷售構成明顯壓力。不過，部分地區如美洲及中國客群出現改善跡象，行業呈現區域分化。 儘管Miu Miu增速由過往高雙位數放緩至單位數，但仍預測2026年可錄得約9%增長，並計劃新增5至10間門店，支持收入擴張。其零售佔比較高，結構健康，仍被視為集團主要增長引擎，若增長屬正常化而非見頂，將鞏固集團中期成長基礎。另外，集團2025年毛利率約80.3%，屬行業高水平，正價銷售比例提升及渠道優化有助維持盈利質素。即使2026年經營利潤率預期因Versace全年併表降至約19.7%至19.9%，但若撇除其虧損，核心利潤率大致穩定。隨銷售密度提升及成本管控推進，2027年起利潤率有望回升。

普拉達股價於去年10月27日升抵高位52元見頂後，便持續作出回調，更形成了一浪低於一浪的走勢後，跌穿了去年8月初在40元水平的支持後，一直跌至上周四低位見34.52元才能回穩，但幸好的是股價在持續下跌期間，同期的9天RSI則出現一底高於一底的RSI底背馳，股價有望出現見底回升的形態。股價在連續兩日轉陽後，已升返20天線水平，只要股價突破20天線並確認見底走勢，股價可以按整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個目標，若進一步突破，甚至可以按61.8%反彈作為目標，上望44.5元。投資者可以在36.5元買入，止蝕位為前底34.5元。

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