中港市場的資金推手

內地《財新周刊》有一篇關於目前資金流入中港投資市場的前景，主要受全球資本重構與中國內部順差循環模式改變這兩股力量的疊加推動。 從宏觀趨勢、資金流向及潛在風險3個維度出發 ，宏觀趨勢上，由「被動持匯」轉「主動配置」。過去中國龐大貿易順差多沉澱為美元資產，但這一邏輯正在改寫。由於央行退出常態化外匯干預，企業從過去的「被動持匯」轉向更大規模的「結匯」與「對外投資」。 資金轉向方面，萬億級別的貿易順差正在轉化為「順收」(實際匯回資金)，不再僅停留銀行體系，而是積極尋求資本市場回報。從對外配置看，經常帳順差必然對應私人部門對外資產擴張。這種結構性變化意味著，只要中國維持貿易競爭力，就會持續產生大量需要配置到境內外資產的資金。

資金路徑告訴我們，A股與香港市場出現明顯雙向增持，財新分析指，這股資金正通過兩條明確路徑支持中港市場：境內流向(A股)：部分順差資金通過結匯後直接流向A股，帶動成交活躍度與表現。境外流向(香港)：這是當前核心亮點。資金正通過證券投資、港股通等渠道湧港。港股角色亦不簡單：香港被視為萬億順差資本運用重要落點，屬雙重利好。香港資本既受益全球貿易重構帶來的順差資金累積，也承接國際貨幣秩序重構(如去美元化)推動的資產再配置需求。

儘管資金流入前景看好，但《財新》分析亦隱含對估值與結構警惕，這與封面文章《科技股狂歡》邏輯相呼應。資產價格的脆弱性：目前全球(包括港股)對於科技股追捧有較強「AI信仰」。若AI估值調整，可能會引發全球風險資產的波動，進而影響外資流入中港的節奏。 本地化定價能力雖愈受重視，資金流入中港，但人民幣仍待突破。《人民幣國際化迎來窗口期》一文指，真正「深水區」在定價權，這是資金持續流入並沉澱為長期資產的關鍵。 資金流入的「量」正顯著增長，結構健康(從儲備轉向市場配置)。香港市場是當下順差運用與國際資本避險的交匯點。然而，風險在於估值是否已透支未來，及中美利差與匯率波動對短期套利的影響。