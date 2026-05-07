先導智能：鋰電智能裝備龍頭 周期復甦與技術升級雙輪驅動

先導智能(470)為全球最大的鋰電池智能裝備供應商，按2024年收入計，全球市佔率15.5%、中國19.0%，同時為全球第二大新能源智能裝備供應商(市佔2.9%)。集團核心業務為研發、設計、生產及銷售高端非標智能裝備及整體解決方案，主要服務新能源產業轉型。產品涵蓋鋰電池智能裝備(前中後道全流程，包括塗布、辊壓、卷繞、化成分容等)、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車智能產線、氫能及激光精密加工等業務。集團2025年收入約143.5億元人民幣，其中鋰電池智能裝備約94.5億元人民幣(佔比約65.6%)，為集團的主要增長動力。毛利率提升至40.7%。

先導智能的主要增長動力來自下游電池廠擴產復甦、新技術(如固態電池、鈉離子、鈣鈦礦)等布局及全球化。而客戶高度集中於寧德時代(3750)，單計2024年收入貢獻中，寧德時代已佔60%以上。另外，其他客戶包括比亞迪、LG Energy、特斯拉、三星SDI、松下等鋰電池生產商。鋰電池設備行業於2023至2024年經歷資本開支下行及產能過剩壓力後，於2025年下半年起重啟新一輪上行周期，主要受儲能電池(ESS)需求超預期增長及電池價格回升帶動，行業開工率改善，供需關係趨向緊張。2026年資本開支有望延續增長，龍頭電池廠擴產計劃積極，帶動設備訂單顯著反彈，但整體訂單仍未恢復至2022年高峰水平。

雖然集團於2024年仍受行業低谷影響，盈利基數較低。2025年隨電池資本開支周期回升，全年毛利率為33.3%，雖按年下降1.7個百分點，但第四季毛利率顯著回升至34.9%，盈利能力明顯改善，全年淨利潤按年大增447%。進入2026年首季，毛利率為33.6%，受低毛利光伏設備確認及匯兌虧損拖累，淨利潤增速放緩至11%，但經營利潤仍錄得按年增長。多家券商預期隨高毛利電池設備訂單於2026年逐步確認，毛利率將呈現按季改善趨勢。 自2025年下半年起，行業重啟新一輪電池資本開支周期，儲能需求爆發成為核心推動力，龍頭電池廠上調產能目標，帶動設備訂單快速回升。公司2026年首季新訂單按年大增逾六成，管理層更預期全年訂單增長有望高於原先三成指引，反映周期復甦已落實。當中儲能電池(ESS)相關訂單比重持續上升，未來或與動力電池各佔一半，結構更趨平衡，加上部分客戶反映供應偏緊，訂單能見度相對清晰，為未來兩年至3年收入增長提供實質基礎，同時亦有助改善產線利用率及整體盈利彈性。

與此同時，技術升級亦被視為中長線估值重評的重要催化劑。公司在全固態電池設備方面具備整線交付能力，2026年相關訂單預期按年翻倍，行業需求增速或達六至八成，若新產線投資加快，單位資本開支提升將進一步放大設備價值。另一方面，鈉離子電池設備及海外市場拓展亦帶來新增長空間，特別是中國電池企業出海，以及潛在進入日韓供應鏈，都有助提升全球市佔率。隨著高毛利電池設備訂單逐步確認，毛利率預期按季回升，加上經營現金流明顯改善，財務質素轉強，盈利恢復動力與技術升級題材並行，被視為推動股價向上的關鍵因素。

市場預期先導智能2026年及2027年全年收入分別達到183.6億及226.3億元人民幣，兩年的按年增幅分別為27.2%及23.2%。至於兩年的每股盈利分別為1.4元及1.92元人民幣，兩年的平均增長幅度為38%，至於以現價計算的遠期市盈率分別為38.9倍及28.4倍。與行業的平均市盈率相若。現時共有6位分析師對先導智能有進行調研覆蓋，目標價格範圍由56元至77元，而中位數為64.2元，較現價仍然有20%的上升空間。先導智能股價於上市後，股價由46.9元跌返低位37.06元後，股價持續反彈，並成功收復所有的跌幅後，進一步上升，並以黃金比率的1.618倍及2.618倍作出反彈，股價更一度升上61.85元水平。預期股價仍然有機會向該水平進行，尤其是現價仍然低於其合理水平，只要投資者能在合適的水平買入，便會有較大的盈利空間。投資者可以等股價返回20天線約53.6元買入，上望64元，只要股價能企穩在52.2元以上，暫時毋須沽出止蝕。

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