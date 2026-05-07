業績持續受壓 銷量微增 廣汽集團難掩頹勢

近日廣汽集團(2238)公布了2026年第一季度業績及4月份銷量數據，但市場反應負面，股價接連下跌。綜合來看，該集團目前面臨自主品牌虧損加劇與合資品牌競爭力下滑的雙重困境，前景仍充滿挑戰。

根據廣汽集團2026年一季報，公司期內收入約202億元(人民幣，下同)，按年微增2%，但毛利表現遠遜預期。毛利率已跌至負2.7%，按年下滑1.6個百分點，主因受到原材料價格上漲等因素影響。

儘管期內錄得淨虧損6.56億元，相較去年同期的7.32億元有所收窄，但這主要得益於來自合營企業(主要是廣汽豐田)的投資收益按年增長6%至12億元 。若扣除一次性項目，廣汽自主品牌的經營虧損額高達14億元，顯示主營業務虧損仍在惡化。