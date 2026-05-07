業績持續受壓 銷量微增 廣汽集團難掩頹勢

近日廣汽集團(2238)公布了2026年第一季度業績及4月份銷量數據，但市場反應負面，股價接連下跌。綜合來看，該集團目前面臨自主品牌虧損加劇與合資品牌競爭力下滑的雙重困境，前景仍充滿挑戰。
根據廣汽集團2026年一季報，公司期內收入約202億元(人民幣，下同)，按年微增2%，但毛利表現遠遜預期。毛利率已跌至負2.7%，按年下滑1.6個百分點，主因受到原材料價格上漲等因素影響。
儘管期內錄得淨虧損6.56億元，相較去年同期的7.32億元有所收窄，但這主要得益於來自合營企業(主要是廣汽豐田)的投資收益按年增長6%至12億元 。若扣除一次性項目，廣汽自主品牌的經營虧損額高達14億元，顯示主營業務虧損仍在惡化。
營運數據方面，廣汽集團公布4月份汽車銷量為12.1萬輛，按年微升3.88%；累計銷量約50.09萬輛，增長2.74%。雖然整體銷量保持增長，但結構性問題依然嚴峻。儘管整體銷售額增長11%，但由於成本上升和銷量疲軟，毛利率僅勉強維持在0.9%，自主品牌虧損仍是整體盈利能力的結構性拖累。
資本市場對其業績投下不信任票。本周汽車股集體下跌，廣汽集團股價跌超3%，年初至今已累跌超過30%，明顯跑輸同業。
多家大行亦因應其疲弱業績下調了評級。首先，美銀證券認為競爭激烈將拖累自主品牌利潤率，導致2026及2027年盈利能力薄弱。重申「跑輸大市」。另外，摩根大通則維持「中性」評級，雖然管理層計劃推出新車型並降低成本，但在激烈的市場競爭下，摩根大通預期集團要到2027年才能實現盈利。
為應對困境，管理層已宣布自救措施，計劃在2026年推出超過11款全新或改款車型，重點升級新能源汽車，目標將量產車型成本降低25%，並力爭海外銷量翻倍。
然而，市場普遍認為，在當前價格戰持續、內需放緩以及新能源轉型緩慢的大環境下，廣汽集團能否成功執行變革、扭轉自主品牌的頹勢，將是股價能否見底的關鍵。鑑於盈利能見度低，投資者短期內仍需保持謹慎。