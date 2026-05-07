羚邦業績穩定 派息清晰 前景樂觀

羚邦集團(2230)是一間領先的IP管理公司，業務遍及大中華地區、日本和東南亞，積極透過旗下IP推動文化交流，把高質素娛樂帶到全亞洲。

集團成立於1994年，業務以內容發行和品牌授權為主，亦涉足內容製作、發行安排及動漫商品開發。集團與媒體內容許可方進行投資和緊密合作，發行與動畫、綜藝、電視劇、動畫及真人電影相關的媒體內容。同時，亦於亞太區獲各種品牌授權方授權版權，包括商品授權、大型實體娛樂權及促銷權。集團亦擁有自己的動漫品牌，旗下Ani-One®多條YouTube頻道合共超過1,000萬訂閱使用者以及超過24億瀏覽量，電子商務平台Ani-Mall®則銷售動漫商品及獨家動漫精品。