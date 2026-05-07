羚邦業績穩定 派息清晰 前景樂觀

羚邦集團(2230)是一間領先的IP管理公司，業務遍及大中華地區、日本和東南亞，積極透過旗下IP推動文化交流，把高質素娛樂帶到全亞洲。
集團成立於1994年，業務以內容發行和品牌授權為主，亦涉足內容製作、發行安排及動漫商品開發。集團與媒體內容許可方進行投資和緊密合作，發行與動畫、綜藝、電視劇、動畫及真人電影相關的媒體內容。同時，亦於亞太區獲各種品牌授權方授權版權，包括商品授權、大型實體娛樂權及促銷權。集團亦擁有自己的動漫品牌，旗下Ani-One®多條YouTube頻道合共超過1,000萬訂閱使用者以及超過24億瀏覽量，電子商務平台Ani-Mall®則銷售動漫商品及獨家動漫精品。
早前集團全資舉辦「CON-CON® HONG KONG 2026」，為香港首個面向全球的大型IP旗艦盛事，旨在構建一個以「IP」為核心的跨界交流平台，整合集團旗下已授權之 IP，並聯動來自不同領域的新合作夥伴，透過跨界娛樂及文化交流，呈現最新 IP 內容及流行文化趨勢。活動形式涵蓋演唱會、主題講座與對談、粉絲見面會及新商品發布等。集團計劃發展活動為年度性盛事，並逐步拓展至亞洲其他地區。透過此平台，羚邦可多元化收入來源，並複製業務模式至其他地區。
羚邦近年收入持續增長，業績表現穩定，並有清晰派息政策，前景展望樂觀。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)