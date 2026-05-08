資助房新盤登場掀焦點 二手居屋勢降溫

農曆新年向來是樓市淡季，拖累2026年首季二手居屋交投未能打破去年第四季的高位紀錄，但整體表現依然可圈可點—全季登記量穩守1,500宗以上，為近7個季度中第二高的水平。不過，隨著「居屋2025」於4月30日啟動申請，市場目光勢必轉向一手資助房屋，二手居屋短期內交投難免降溫。 根據土地註冊處數據，今年首季全港錄得1,562宗二手居屋買賣登記(涵蓋居屋第二市場及自由市場)，較上一季微跌約3%；成交總值約63.22億元，按季僅回落約1%。值得留意的是，期內平均每宗成交價升至約404.7萬元，按季上漲2.7%，不單重上「四字頭」，更創下近九個季度新高。

平均價格上升背後有兩大原因：一是優質盤源經過連續多季消化後，業主叫價心態趨硬；二是購買力流向質素較佳的物業，尤其是港島區高價單位及大面積戶型成交比例增加，拉高了整體均價。 分區表現方面，港島區首季逆市錄得189宗登記，按季大增28%，成為韌性最強的地區；反觀九龍及新界區分別下跌8%及6%。 若以屋苑層面觀察，粉嶺山麗苑繼續成為市場焦點，首季錄得33宗買賣，續佔成交榜首，總成交值約0.85億元。長沙灣凱樂苑與屯門兆康苑則各以28宗登記並列第二位。當中兆康苑表現尤其突出，量價齊升逾一成，反映新界老牌大型屋苑在剛需支撐下，依然具備不俗的吸引力。