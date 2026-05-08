長和系「輕資產」戰略下的全球布局新邏輯

2026年以來，由李嘉誠家族控制的長江和記實業(001)在全球資本市場上演了一場規模宏大的「資產騰挪」大戲。從英國電訊市場的全面撤離，到加拿大能源業務的強勢整合，再到備受矚目的全球港口出售計劃，長和系正以前所未有的速度推進「輕資產」轉型。
本月長和投下震撼彈，宣布將其持有的英國流動電訊營運商VodafoneThree剩餘49%股權悉數出售，套現現金高達43億英鎊(約455億港元)。此舉距離3英國與Vodafone英國業務合併尚不足一年，其執行速度之快令市場意外。
長和副主席霍建寧指出，這筆交易為集團帶來了「實際回報」。回顧歷史，長和在英國電訊市場深耕37年，從早期的Orange到後來獨立競投3G頻譜創立「3 英國」，再到如今的高位套現，堪稱經典的投資周期操作。交易完成後，長和不僅實現了約47億元收益，更進一步兌現「現金為王」的財務策略。歐洲電訊業競爭加劇及5G投資的巨額資本開支，長和選擇在高位離場是一次精準的戰術撤退。
在出售歐洲傳統基建資產的同時，長和系在能源板塊選擇逆向擴張。早於2025年底，長和旗下的加拿大能源公司Cenovus Energy便已完成對油砂公司MEG Energy的收購。
該交易通過現金加股份的方式進行，總值數十億加元。收購完成後，Cenovus 的總產能大幅提升至每日約100萬桶石油，長和與李氏家族依然是單一最大股東，合共持股近30%。這一收購顯示出長和系在「退出」高監管、長周期的公用事業的同時，仍在尋求掌控具有穩定現金流且掌握定價權的實體能源資產，以平衡投資組合的風險。
除了電訊業務，長和系最引人注目的動作莫過於對其全球港口帝國的處置。涉及巴拿馬運河兩端港口在內的43個全球港口資產，正處於出售給貝萊德— TiL財團的進程中，該交易的企業價值高達228億美元。
這筆交易被視為長和系近年來最重要的戰略之一。儘管該交易因涉及地緣政治博弈而面臨審查，但長和管理層仍表示對交易完成持「合理信心」。通過這一系列交易，長和集團今年從英國市場套現的金額預計將高達約2,000億元。
綜合來看，長和系將過去數十年投資於電訊、港口等重資產的巨額利潤加速變現，回收數千億資金。
長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明表示，交易帶來的現金將用於強化財務狀況、減少負債，並尋求未來的投資或收購機會。這一策略被市場解讀為李氏家族接班人李澤钜主導下的資產重組。在環球經濟不明朗、地緣風險升溫的背景下，手握重金的長和將擁有更高的防禦力與進攻靈活性，資金流向正逐步從傳統基建轉向具有更高增長潛力的科技與新興領域。這不僅是一次資產的買賣，更是一次帝國航向的深刻調整。