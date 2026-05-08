長和系「輕資產」戰略下的全球布局新邏輯

2026年以來，由李嘉誠家族控制的長江和記實業(001)在全球資本市場上演了一場規模宏大的「資產騰挪」大戲。從英國電訊市場的全面撤離，到加拿大能源業務的強勢整合，再到備受矚目的全球港口出售計劃，長和系正以前所未有的速度推進「輕資產」轉型。 本月長和投下震撼彈，宣布將其持有的英國流動電訊營運商VodafoneThree剩餘49%股權悉數出售，套現現金高達43億英鎊(約455億港元)。此舉距離3英國與Vodafone英國業務合併尚不足一年，其執行速度之快令市場意外。

長和副主席霍建寧指出，這筆交易為集團帶來了「實際回報」。回顧歷史，長和在英國電訊市場深耕37年，從早期的Orange到後來獨立競投3G頻譜創立「3 英國」，再到如今的高位套現，堪稱經典的投資周期操作。交易完成後，長和不僅實現了約47億元收益，更進一步兌現「現金為王」的財務策略。歐洲電訊業競爭加劇及5G投資的巨額資本開支，長和選擇在高位離場是一次精準的戰術撤退。 在出售歐洲傳統基建資產的同時，長和系在能源板塊選擇逆向擴張。早於2025年底，長和旗下的加拿大能源公司Cenovus Energy便已完成對油砂公司MEG Energy的收購。

該交易通過現金加股份的方式進行，總值數十億加元。收購完成後，Cenovus 的總產能大幅提升至每日約100萬桶石油，長和與李氏家族依然是單一最大股東，合共持股近30%。這一收購顯示出長和系在「退出」高監管、長周期的公用事業的同時，仍在尋求掌控具有穩定現金流且掌握定價權的實體能源資產，以平衡投資組合的風險。 除了電訊業務，長和系最引人注目的動作莫過於對其全球港口帝國的處置。涉及巴拿馬運河兩端港口在內的43個全球港口資產，正處於出售給貝萊德— TiL財團的進程中，該交易的企業價值高達228億美元。