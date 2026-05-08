哈爾濱電氣業績亮麗：新簽訂單創新高 煤電核電雙驅動

哈爾濱電氣(1133)是內地主要電力設備製造商之一，核心業務包括發電設備的設計、製造及銷售，以及電站工程服務等。集團前身包括哈爾濱鍋爐廠、汽輪機廠及電機廠「三大動力廠」，在中國電力設備行業具有深厚的基礎。集團現時透過「新體制新動力系統、清潔高效工業系統、綠色低碳驅動系統」為三大主體運作，主要產品包括火電設備(鍋爐、汽輪機、發電機)、水電機組、核電主設備(核島及常規島)、燃氣輪機及儲能設備等，同時提供環保產品、工業石化設備及船舶動力等。

集團透過設備銷售及工程總包(EPC)收取收入，而新動力系統板塊為最大收入來源，集團受惠於中國電力需求增長、數據中心用電及「雙碳」目標下的能源轉型，而增長動力主要來自內地電力裝機擴張。另外，海外出口及燃氣/儲能新領域亦是其主要收入增長來源。以2025年為例，集團在內地收入佔比達到83.25%，至於2025年的海外收入按年增長62%，達到76.6億元人民幣，主要的海外市場為亞洲市場。 按集團2025年全年業績及營運數據的解讀，市場普遍認為表現符合甚至略勝預期，期內集團整體收入按年錄得雙位數增長，主要受惠於煤電及核電設備交付節奏加快，以及部分高毛利訂單集中確認。毛利率維持在約14%以上水平，較去年同期有明顯提升，反映產品結構優化及規模效應持續發揮作用。淨利潤按年增幅顯著，延續2025年全年淨利潤26.7億元人民幣、同比增長58%的改善勢頭。

至於營運數據方面，新簽訂單保持穩健，全年新簽合同金額早前達646.3億元人民幣創歷史新高，目前在手訂單充裕，為未來數季收入提供較高能見度。分業務看，核電訂單於2025年同比增長81.6%，抽水蓄能項目推進順利，而煤電業務毛利率顯著改善，成為本輪盈利回升的主要來源。經營現金流亦維持正數，去年全年淨流入達46.3億元，財務質素改善。整體而言，全年業績顯示集團正由煤電盈利高峰平穩過渡至核電與抽蓄驅動的新階段，盈利能力與訂單質量同步提升。

市場相信，哈爾濱電氣未來的增長動力主要來自五大方向，而且彼此之間具有連貫性。首先，內地核電審批節奏明顯加快，近年合共核准31台機組，市場預期未來每年可維持約10台規模，加上核電設備招標價格自2025年起回升，為集團帶來量價齊升的機會，並有助改善整體毛利率。與此同時，抽水蓄能正進入「十五五」裝機高峰期，由於項目建設周期長達3至5年，設備交付具時間延續性，意味相關訂單可為未來數年收入提供穩定能見度。再者，煤電業務雖然長遠新增裝機或放緩，但短期仍有高毛利訂單陸續交付，加上存量機組的靈活性改造及節能升級需求增加，為盈利提供緩衝。

另一方面，集團正推進16MW自主燃氣輪機測試並參與300MW重型燃機項目，在全球燃機產能偏緊的背景下，一旦成功商業化，將開啟新的增量市場。最後，新簽合同金額達646億元創新高，在手訂單充裕，加上海外市場逐步拓展，中東及南美項目推進，有助提升收入來源多元化。整體而言，上述催化劑由短期盈利支撐延伸至中長期結構性增長，為集團估值提供一定上行空間。 哈爾濱電氣股價自去年持續上升後，更在今年3月最高曾升上28.88元高位後才作出回調，股價一度跌返20.14元，回調幅度達到30%，雖然股價持續下跌，但未有令到9天RSI失守30的水平外，更隨著股價由低位反彈，已收復20天線阻力，以及MACD成功出現「雙牛差」走勢，走勢不單只是反彈，更是進一步轉強的走勢。而在近日回升期間，10大證券商在中央結算系統內的持股已由4月23日的80.08%，增加至5月6日的81.19%，增加超過1個百分點，反映大戶投資者正加快增持股份，顯示看好的意欲明顯。投資者可以在25元以下水平買入，上望之前高位28.5元，只要股價能企在23元上，則毋須沽出止蝕。