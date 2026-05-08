政治不穩加上經濟困難，將令英國最後的帝國尊嚴也一一崩解。英國正舉行的另一場地方議會改選，實際上更像是工黨政府落台的先兆。「富豪淫魔」愛潑斯坦事件已經對施紀賢的聲望造成重大打擊；英國多如恆河沙數的非法移民與日益嚴重的罪案問題，也反映英國自身各種深層次矛盾，一方面要扮演西方文明嚮導，一方面也缺乏資源維持社會秩序。但說到底，如克林頓1992年競選時的口號一樣——Its the economy，stupid。

如今英國經濟表現通脹高就業難，英國家庭收入每况愈下、就業與公共服務不停下跌，私人投資與消費持續低迷，失業率更有機會挑戰11年新高。英國內閣大臣據報正探討取消每年高達20億英鎊的環保「隱形稅」，冀能紓減民眾因為美伊戰爭引發油價上升和肥料供應問題帶來的通脹打擊，相信也落實不了，皆因財赤問題嚴重，無力回天。工黨上台時承諾的Change已經煙消雲散，加上政府財政狀況極度惡劣。Debt to GDP高達102%的情況下，令英國貨幣政策寸步難行。

在「乜都做唔到的情況下」，極左綠黨和極右改革黨更有大機會在議席上有大進帳，此情此景令人想起歐洲一眾鄰國的慘況，本人更相信政府施政效能比意大利更低，短期兩到3年不易走過經濟寒冬。

這亦難怪為何一眾smart money如長和系等急急腳賣走千多億元的資產，畢竟公共事業等收費在政府財赤下往往會成為犧牲品。加上英國央行上周警告，整體通脹到明年初可能上升6.2%，當中食品價格漲幅或高達7%，選民自然怒火沖天，政客遭殃是必然之事。奈何英國加息只會令債務負擔進一步加重，加息控通帳變成不可能的任務，英國經濟只等最後一根稻草。